Вратарят Иняки Пеня ще премине под наем от Барселона в Елче

AP Photo/Joan Monfort
Мадрид,  
25.08.2025 20:19
Инаки Пеня ще премине от Барселона в Елче, съобщава италианският журналист Фабрицио Романо в понеделник.

Клубовете са близо до споразумение за трансфера на 26-годишния вратар, който ще играе под наем в Елче до края на настоящата кампания. Сделката е съвсем близо до завършване, пише Фабрицио Романо.

Футболистът ще удължи договора си с каталунците с още три сезона, преди да се присъедини към новия си отбор.

През миналия сезон в Ла Лига стражът изигра 16 мача, като допусна 18 гола.

