Славия постигна домакински успех срещу Арда

Първенство на България по футбол, срещи от шестия кръг в Първа лига: Славия - Арда - 2:0 (2:0) голмайстори: 1:0 Янис Гермуш 18, 2:0 Кристиян Балов 23 от неделя: Добруджа - Ботев (Враца) - 0:2 (0:2) голмайстори: 0:1 Мартин Петков 5, 0:2 Мартин Петков 41 ЦСКА - ЦСКА 1948 - 0:1 (0:1) голмайстор: 0:1 Мамаду Диало 37 от събота: Монтана - Септември - 2:0 (1:0) голмайстори: 1:0 Костадин Илиев 23, 2:0 Борис Димитров 54 Черно море - Локомотив (Пловдив) - 1:1 (1:0) голмайстори: 1:0 Георги Лазаров 29, 1:1 Адриан Кова 90+2 от петък: Локомотив (София) - Спартак (Варна) - 0:0 Берое - Лудогорец - отложен Ботев (Пловдив) - Левски - отложен временно класиране: 1. Лудогорец 5 4 1 0 11:1 13 точки 2. Левски 5 4 1 0 11:2 13 3. ЦСКА 1948 6 4 1 1 8:5 13 4. Черно море 6 3 3 0 11:4 12 5. Локомотив Пловдив 6 3 3 0 6:3 12 6. Локомотив София 6 2 4 0 6:2 10 7. Ботев Враца 6 1 4 1 5:4 7 8. Добруджа 6 2 0 4 6:9 6 9. Арда Кърджали 5 1 2 2 6:4 5 10. Берое 5 1 2 2 5:9 5 11. Монтана 6 1 2 3 4:11 5 12. Спартак Варна 6 0 4 2 4:7 4 13. Славия 6 1 1 4 6:11 4 14. Ботев Пловдив 5 1 1 3 4:10 4 15. ЦСКА 5 0 3 2 2:4 3 16. Септември София 6 1 0 5 6:15 3