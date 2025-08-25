Подробно търсене

Славия постигна домакински успех срещу Арда

Асен Даскалов
снимка: Владимир Шоков/БТА
София,  
25.08.2025 20:50
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от шестия кръг в Първа лига:

Славия - Арда   - 2:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Янис Гермуш 18, 2:0 Кристиян Балов 23

от неделя: 
Добруджа - Ботев (Враца) - 0:2 (0:2)
голмайстори: 0:1 Мартин Петков 5, 0:2 Мартин Петков 41

ЦСКА - ЦСКА 1948 - 0:1 (0:1)
голмайстор: 0:1 Мамаду Диало 37 

от събота:
Монтана - Септември - 2:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Костадин Илиев 23, 2:0 Борис Димитров 54

Черно море - Локомотив (Пловдив) - 1:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Георги Лазаров 29, 1:1 Адриан Кова 90+2

от петък:
Локомотив (София) - Спартак (Варна) - 0:0

Берое - Лудогорец - отложен
Ботев (Пловдив) - Левски - отложен

    временно класиране:
 1. Лудогорец           5   4  1  0  11:1  13 точки 
 2. Левски              5   4  1  0  11:2  13
 3. ЦСКА 1948           6   4  1  1   8:5  13
 4. Черно море          6   3  3  0  11:4  12 
 5. Локомотив Пловдив   6   3  3  0   6:3  12
 6. Локомотив София     6   2  4  0   6:2  10
 7. Ботев Враца         6   1  4  1   5:4   7
 8. Добруджа            6   2  0  4   6:9   6 
 9. Арда Кърджали       5   1  2  2   6:4   5
10. Берое               5   1  2  2   5:9   5
11. Монтана             6   1  2  3   4:11  5 
12. Спартак Варна       6   0  4  2   4:7   4
13. Славия              6   1  1  4   6:11  4
14. Ботев Пловдив       5   1  1  3   4:10  4
15. ЦСКА                5   0  3  2   2:4   3
16. Септември София     6   1  0  5   6:15  3

/ГК/

Към 22:25 на 25.08.2025 Новините от днес

