Продажбите на нови еднофамилни жилища в САЩ спаднаха през юли

Продажбите на новопостроени еднофамилни жилища в САЩ са намалели през юли след рязка ревизия нагоре на данните за предходния месец, показват данни на Бюрото за преброяване на населението към Министерството на търговията, цитирани от Ройтерс. Общата тенденция остана в съответствие с жилищния пазар, борещ се в среда на високи лихвени проценти по ипотечните кредити.

Продажбите са се понижили с 0,6 на сто до сезонно коригиран годишен темп от 652 000 жилища. За юни показателят е ревизиран нагоре до 656 000 спрямо първоначално отчетените 627 000.

Анкетирани от Ройтерс икономисти очакваха през юли продажбите да бъдат 630 000. Новопостроените жилища представляват около 10 на сто от пазара на недвижими имоти в страната.

Продажбите на този вид имоти, които се отчитат при подписване на договор, са нестабилни на месечна база и подлежат на значителни корекции, отбелязва агенцията.