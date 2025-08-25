Сирийският президент обсъди ситуацията в Сирия с американския специален пратеник Томас Барак в Дамаск

Сирийският президент Ахмед аш Шараа обсъди днес ситуацията в Сирия и региона със специалния пратеник на САЩ Томас Барак, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на кабинета на президента в Дамаск.

Срещата в сирийската столица се състоя, след като ден по-рано Барак обсъди положението в Сирия и Ливан с израелския премиер Бенямин Нетаняху в Израел.

Сирийски и израелски представители провеждат преговори с посредничеството на САЩ за деескалация на конфликта в южната част на Сирия.