Подробно търсене

Сирийският президент обсъди ситуацията в Сирия с американския специален пратеник Томас Барак в Дамаск

Светослав Танчев
Сирийският президент обсъди ситуацията в Сирия с американския специален пратеник Томас Барак в Дамаск
Сирийският президент обсъди ситуацията в Сирия с американския специален пратеник Томас Барак в Дамаск
Сирийският президент Ахмед аш Шараа. Снимка: AP/Francisco Seco, File
Дамаск,  
25.08.2025 20:53
 (БТА)
Етикети

Сирийският президент Ахмед аш Шараа обсъди днес ситуацията в Сирия и региона със специалния пратеник на САЩ Томас Барак, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на кабинета на президента в Дамаск.

Срещата в сирийската столица се състоя, след като ден по-рано Барак обсъди положението в Сирия и Ливан с израелския премиер Бенямин Нетаняху в Израел.

Сирийски и израелски представители провеждат преговори с посредничеството на САЩ за деескалация на конфликта в южната част на Сирия.

/ДИ/

Свързани новини

24.08.2025 15:13

Какво се цели с отлагането на първите парламентарни избори след промените в Сирия в населените с кюрди и друзи райони

Процесът на избор на депутати за бъдещия преходен парламент в Сирия, насрочен за следващия месец, ще бъде отложен в провинциите с друзко и кюрдско население, съобщи представител на Централната избирателна комисия, цитиран от Франс прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:26 на 25.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация