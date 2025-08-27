Осем сирийски войници бяха убити при израелски удари в Дамаск, съобщиха местни медии

Осем сирийски войници бяха убити при израелска атака с дронове срещу Дамаск, предаде Асошиейтед прес, като се позова на държавни медии и на организация, която следи войната.

Сирийското външно министерство съобщи, че ударите са нанесени днес по предградието Кисуах, южно от Дамаск, и са убити 8 войници. Министерството каза, че атаката е "остро нарушение на международното право" и "явно нарушение на суверенитета (на Сирия) и териториалната цялост".

"Това става също така в контекста на агресивната политика на израелската окупация, която цели да подкопае сигурността и стабилността в региона", пише в изявлението.

За момента израелската армия не е коментирала атаката.

След падането на Башар Асад през декември Израел извърши стотици въздушни удари срещу различни части на страната, като унищожи сирийски оръжейни запаси, а силите му поеха контрола над охраняваната от ООН буферна зона в Южна Сирия.

Новите власти в Дамаск казаха, че не искат конфликт с Израел, но Израел остава подозрителен по отношение на правителството, водено от бивши ислямистки бунтовници.

Израелският министър на отбраната Израел Кац написа днес в "Екс", че израелските сили ще останат "в зоната за сигурност, за да предпазят селищата Голан и Галилея от заплахата от сирийска страна". Кац заяви, че разполагането им е в резултат на поуките, извлечени от нападението срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

Базираният във Великобритания Сирийски център за наблюдение на правата на човека каза, че ударите са поразили точка, свързваща Дамаск с южната провинция Суейда, където миналия месец имаше смъртоносни сблъсъци между проправителствени сили и бойци от малцинството на друзите.

Израел се намеси в сраженията на страната на друзите, които имат общност в Израел и там са смятани за лоялно малцинство, чиито представители често дори служат в израелската армия. Кац каза още, че израелската армия "ще продължи да защитава друзите в Сирия".

Обсерваторията добави, че на мястото, поразено при нападението днес, е имало военни постове на армията на Асад, преди той да бъде свален от власт.

Вчера при израелска атака с дрон близо до южния град Кунейтра беше убит един човек, съобщиха държавната медия "Ал Ихбария" и базираната във Великобритания организация.