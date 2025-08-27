Подробно търсене

Осем сирийски войници бяха убити при израелски удари в Дамаск, съобщиха местни медии

Анелия Пенкова
Осем сирийски войници бяха убити при израелски удари в Дамаск, съобщиха местни медии
Осем сирийски войници бяха убити при израелски удари в Дамаск, съобщиха местни медии
Дим над Дамаск след израелски удар (SANA via AP)
Дамаск,  
27.08.2025 15:41
 (БТА)
Етикети

Осем сирийски войници бяха убити при израелска атака с дронове срещу Дамаск, предаде Асошиейтед прес, като се позова на държавни медии и на организация, която следи войната. 

Сирийското външно министерство съобщи, че ударите са нанесени днес по предградието Кисуах, южно от Дамаск, и са убити 8 войници. Министерството каза, че атаката е "остро нарушение на международното право" и "явно нарушение на суверенитета (на Сирия) и териториалната цялост". 

"Това става също така в контекста на агресивната политика на израелската окупация, която цели да подкопае сигурността и стабилността в региона", пише в изявлението. 

За момента израелската армия не е коментирала атаката. 

След падането на Башар Асад през декември Израел извърши стотици въздушни удари срещу различни части на страната, като унищожи сирийски оръжейни запаси, а силите му поеха контрола над охраняваната от ООН буферна зона в Южна Сирия. 

Новите власти в Дамаск казаха, че не искат конфликт с Израел, но Израел остава подозрителен по отношение на правителството, водено от бивши ислямистки бунтовници. 

Израелският министър на отбраната Израел Кац написа днес в "Екс", че израелските сили ще останат "в зоната за сигурност, за да предпазят селищата Голан и Галилея от заплахата от сирийска страна". Кац заяви, че разполагането им е в резултат на поуките, извлечени от нападението срещу Израел на 7 октомври 2023 г. 

Базираният във Великобритания Сирийски център за наблюдение на правата на човека каза, че ударите са поразили точка, свързваща Дамаск с южната провинция Суейда, където миналия месец имаше смъртоносни сблъсъци между проправителствени сили и бойци от малцинството на друзите. 

Израел се намеси в сраженията на страната на друзите, които имат общност в Израел и там са смятани за лоялно малцинство, чиито представители често дори служат в израелската армия. Кац каза още, че израелската армия "ще продължи да защитава друзите в Сирия". 

Обсерваторията добави, че на мястото, поразено при нападението днес, е имало военни постове на армията на Асад, преди той да бъде свален от власт. 

Вчера при израелска атака с дрон близо до южния град Кунейтра беше убит един човек, съобщиха държавната медия "Ал Ихбария" и базираната във Великобритания организация.

/ДИ/

Свързани новини

27.08.2025 04:40

Най-малко четирима души, сред които трима сирийски войници, бяха убити при израелски удари близо до Дамаск

Най-малко четирима души, сред които трима сирийски войници, бяха убити при израелски удари близо до Дамаск, предаде Франс прес, като се позова на официални източници.
25.08.2025 22:30

Дамаск твърди, че Израел е завзел част от негова територия в Южна Сирия въпреки водените преговори

Сирия заяви днес, че Израел е изпратил 60 военнослужещи, за да поемат контрола над район край сирийската граница около планината Хермон в операция, коятонарушава нейния суверенитет и представлява допълнителна заплаха за регионалната сигурност, предаде Ройтерс.
25.08.2025 20:53

Сирийският президент обсъди ситуацията в Сирия с американския специален пратеник Томас Барак в Дамаск

Сирийският президент Ахмед аш Шараа обсъди днес ситуацията в Сирия и региона със специалния пратеник на САЩ Томас Барак, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на кабинета на президента в Дамаск.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:54 на 27.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация