Най-малко четирима души, сред които трима сирийски войници, бяха убити при израелски удари близо до Дамаск вчера, предаде Франс прес, като се позова на официални източници.

Служител на Министерството на отбраната на Сирия, съобщи, че израелски дрон е взел на прицел сграда на 44-та дивизия на сирийската армия в град Кисуе, на десетина километра южно от столицата. При атаката са били убити трима военни от тази дивизия.

Сирийският център за наблюдение на правата на човека от своя страна съобщи за шестима убити военни, сред които един командир.

АФП прави уговорката, че информацията на неправителствената мониторингова организация, която е базирана във Великобритания, но разполага с широка мрежа от източници в Сирия, не е потвърдена по официален път.

Държавната новинарска агенция САНА съобщи за смъртта на млад мъж при израелски удар по къща в село Тарнаджа на Голанските възвишения, част от които е окупирана и анексирана от Израел.

Откакто ислямистка коалиция свали от власт през декември дългогодишния сирийски президент Башар ал Асад, Израел нанесе стотици удари по съседната държава, с която технически е във война. Едновременно с това той води преговори с новите сирийски власти, обобщава Франс прес.