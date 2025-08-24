Какво се цели с отлагането на първите парламентарни избори след промените в Сирия в населените с кюрди и друзи райони

Процесът на избор на депутати за бъдещия преходен парламент в Сирия, насрочен за следващия месец, ще бъде отложен в провинциите с друзко и кюрдско население, съобщи вчера представител на Централната избирателна комисия, цитиран от Франс прес.

След падането от власт на Башар Асад през декември след близо 14 години гражданска война, новият президент Ахмад аш Шараа, бивш лидер на ислямистките бунтовници, разпусна парламента и обяви временна конституционна декларация, с която се предвижда петгодишен преходен период.

През юни с президентски указ беше създадена десетчленна избирателна комисия, натоварена с надзора на формирането на местни комитети, които от 15 до 20 септември да излъчат 140 души за членове на парламента (съставен от 210 депутати - бел. АФП). Останалите 70 депутати трябва да бъдат назначени от президента.

Този процес на назначаване на депутати беше разкритикуван, като критиците му изтъкнаха прекомерната концентрация на власт в ръцете на Аш Шараа, както и липсата на представителност на различните етнически и религиозни общности в страната.

Изборният процес ще бъде отложен в провинция Суейда, с преобладаващо друзко население, в южната част на страната, както и в провинциите Ракка и Хасака, съответно в северната и североизточната част, "докато условията [...] не се успокоят", заяви Навар Наджме, член на избирателната комисия, цитиран от държавната новинарска агенция САНА.

Отлагането се дължи на "проблемите със сигурността в тези провинции", уточни той.

Миналия месец Суейда – бастион на сирийското друзко малцинство – стана арена на смъртоносно насилие на религиозна основа, припомня ДПА.

Междувременно Хасака и Ракка са под контрола на ръководената от кюрдското малцинство въоръжена групировка "Сирийски демократични сили", която е в обтегнати отношения с правителството в Дамаск.

За тези три провинции ще бъдат "запазени“ места в парламента, които ще бъдат запълнени по-късно, добави Наджме, като уточни, че изборният процес може да се състои само на територии, контролирани от държавата.

Съгласно конституционната декларация, парламентът ще има мандат от две години и половина, който може да бъде подновен. Той ще упражнява законодателните си функции до приемането на постоянна конституция и провеждането на нови избори, посочва АФП.

Кюрдите в Сирия разкритикуваха днес процеса на назначаване на депутати в бъдещия преходен парламент, като го определиха като недемократичен, отбелязва АФП.

"Тези избори не са нито демократични, нито представителни за волята на сирийците", посочи в изявление кюрдската администрация, ден след обявяването на отлагането на процеса в контролираните от нея райони в северната и североизточната част на страната.

Новите власти в Дамаск се стремят да обединят и възстановят Сирия, която е опустошена от разрушителна гражданска война, започнала след потушаването на продемократичните протести през 2011 г., отбелязва АФП.