Подробно търсене

Продължават преговорите за споразумение за сигурност с Израел, заяви временният президент на Сирия

Александър Евстатиев
Продължават преговорите за споразумение за сигурност с Израел, заяви временният президент на Сирия
Продължават преговорите за споразумение за сигурност с Израел, заяви временният президент на Сирия
Сирийският президент Ахмед аш Шараа. Снимка: сирийската новинарска агенция САНА чрез АП
Дамаск,  
13.09.2025 12:56
 (БТА)
Етикети

Временният президент на Сирия Ахмед аш Шараа потвърди, че преговорите за постигане на споразумение за сигурност между страната му и Израел продължават, предаде ДПА.

Израел и Сирия, които официално са във война от 1948 г., постигнаха споразумение за разделяне на силите през 1974 г.

Споразумението, първоначално постигнато след войната през 1973 г., създаде буферна зона на Голанските възвишения под наблюдението на ООН, за да раздели израелските и сирийските сили.

„Израел счита, че с падането на режима (на бившия сирийски президент Башар Асад, бел. БТА), Сирия се е оттеглила от споразумението от 1974 г., въпреки че Сирия от първия момент демонстрира ангажимента си към него“, каза Аш Шараа в телевизионно интервю.

„В момента се водят преговори за споразумение за сигурност, така че Израел да се върне към позицията си отпреди 8 декември“, каза той пред сирийската държавна телевизия Ал Ехбария, визирайки деня, в който Асад беше свален от власт.

„Преговорите все още не са приключили“, добави сирийският държавен глава, който пое властта след свалянето на Асад.

Миналия месец Израел и Сирия проведоха директни разговори в Париж с посредничеството на САЩ.

Голанските възвишения, окупирани от израелските сили през 1967 г. и анексирани през 1981 г., са централна точка на спора между Израел и Сирия. Анексирането им не е признато от международната общност.

Израел разположи допълнителни войски в района след падането на Асад и засили въздушните удари в Сирия, като заяви, че целта им е да предотвратят попадането на оръжията на сирийската армия в ръцете на екстремисти.

/БЗ/

Свързани новини

12.09.2025 18:06

Командващият СЕНТКОМ и специалният пратеник на САЩ за Сирия се срещнаха с президента Ахмед аш Шараа в Дамаск, заяви американската армия

Най-висшият генерал, отговарящ за американските сили в Близкия изток, командващият Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ) адмирал Брад Купър се срещна днес с президента на Сирия Ахмед аш Шараа в президентския дворец в Дамаск, съобщи в изявление СЕНТКОМ, предаде Ройтерс.
08.09.2025 19:28

Първите парламентарни избори в Сирия след свалянето на Башар Асад могат да се произведат между 25 и 27 септември, обяви местната избирателна комисия

Първите парламентарни избори в Сирия след отстраняването на бившия дългогодишен президент на страната Башар Асад се очаква да се произведат между 25 и 27 септември, предаде ДПА.
25.08.2025 22:30

Дамаск твърди, че Израел е завзел част от негова територия в Южна Сирия въпреки водените преговори

Сирия заяви днес, че Израел е изпратил 60 военнослужещи, за да поемат контрола над район край сирийската граница около планината Хермон в операция, коятонарушава нейния суверенитет и представлява допълнителна заплаха за регионалната сигурност, предаде Ройтерс.
25.08.2025 15:02

Сирийският президент ще направи обръщение пред Общото събрание на ООН през септември

Сирийският временен президент Ахмед аш Шараа се очаква да присъства на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк през септември, където ще произнесе реч, заяви днес представител на външното министерство на страната пред Франс прес.
24.08.2025 15:13

Какво се цели с отлагането на първите парламентарни избори след промените в Сирия в населените с кюрди и друзи райони

Процесът на избор на депутати за бъдещия преходен парламент в Сирия, насрочен за следващия месец, ще бъде отложен в провинциите с друзко и кюрдско население, съобщи представител на Централната избирателна комисия, цитиран от Франс прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:19 на 13.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация