Николай Велев
Първите парламентарни избори в Сирия след свалянето на Башар Асад могат да се произведат между 25 и 27 септември, обяви местната избирателна комисия
Жена развявава знаме на сирийската опозиция в покрайнините на Дамаск, 21 декември 2024 г. Снимка: АП/Лео Кореа
Дамаск ,  
08.09.2025 19:28
 (БТА)
Първите парламентарни избори в Сирия след свалянето от власт на дългогодишния президент на страната Башар Асад се очаква да се произведат между 25 и 27 септември, предаде ДПА, като се позова на местната централна избирателна комисия.

В същото време председателят на Върховната избирателна комисия Мохамед ал Ахмад заяви, че може да има корекции в датите с оглед на текущите промени в Сирия. Окончателните електорални листи ще бъдат публикувани на 18 септември, добави Ахмад.  

По-рано изборите бяха насрочени за периода между 15 и 20 септември. Причините за промяната на датите не бяха оповестени.

Засега не е ясно и дали ще се произведат избори в населената предимно с друзи южна провинция Суейда, както и в провинциите Хасака и Рака, които са под контрола на Сирийските демократични сили (СДС), оглавявани от кюрдски милиции. Между СДС и сирийското правителство има силно напрежение. 

В края на август избирателната комисия обяви, че изборите в тези три провинции ще бъдат отложени за неопределено време по съображения за сигурност.

През юли в Суейда избухнаха сблъсъци между друзи и бедуини от местни сунитски племена. Сирийски правителствени сили и Израел също се намесиха в конфликта.  

Очаква се новият увеличен състав на сирийския парламент да достигне 210 души, една трета от които ще бъдат назначени от временния президент Ахмед аш Шараа. Някои критици предупреждават, че Шараа ще запази значителното си влияние върху законодателния орган. По времето на Асад парламентът на Сирия, чието население възлиза на около 23 милиона души, разполагаше със 150 депутатски мандата.

