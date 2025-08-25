Мъжкият баскетболен Берое започна подготовка за новия сезон с поредно ново попълнение

Мъжкият баскетболен Берое представи поредното си ново попълнение веднага след началото на своята подготовка за новия сезон. На първото занимание Даниел Клечков изведе девет български състезатели. В следващите дни ще се присъединят и новите чуждестранни попълнения, съобщиха от клуба и обявиха привличането на бившия младежки национал на България Александър Милов.

"Добре дошъл в зеленото семейството! Пожелаваме ти здраве, късмет и много победи със зелено-белия екип!", написаха от клуба.

Александър Милов е на 29 години и за последно бе част от столичния Левски. Професионалната му кариера преминава още през Академик (София), Рилски спортист, Черно море Тича, Шумен, Академик Бултекс, Миньор (Перник). През февруари се завърна на паркета след контузия и изигра 12 мача с екипа на Левски със средни показатели от 5.3 точки, 0.8 борби и 0.6 асистенции. Баскетболистът е преминал през всички национални гарнитури при подрастващите.

От Берое обявиха още, че се разделят по взаимно съгласие с Ивайло Тонев, който преподписа своя договор в началото на юли.