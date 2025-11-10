Подробно търсене

Полицаи задържаха 59-годишен шуменец за домашно насилие

Кореспондент на БТА в Шумен Станимир Савов
Снимки: БТА/Архив
Шумен ,  
10.11.2025 10:48
 (БТА)

Полицаи задържаха мъж на 59 години от Шумен за причиняване на телесна повреда на жена си, в условията на домашно насилие, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. 

Около 6:30 часа вчера 53-годишната жена подала сигнал в полицейското управление в града, че съпругът ѝ отправил закани за убийство, като ѝ нанесъл удари с юмрук в областта на главата и тялото. Мъжът е установен от пристигналите на място служители на реда и задържан в полицейския арест в Шумен. 

По случая е образувано досъдебно производство.

Полицаи задържаха във вечерните часове на 6 ноември и 21-годишен мъж от каолиновското село Браничево, заканил се да убие майка си, в условията на домашно насилие

Ръст със 118 процента се отчита при престъпленията в условията на домашно насилие през 2024 г. в Шуменско, съобщи в началото на май директорът на Областната дирекция на МВР старши комисар Георги Гендов при отчета за дейността на дирекцията, в присъствието на министъра на вътрешните работи Даниел Митов. 

/ВД/

