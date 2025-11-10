В Сандански започва проект за реконструкция и изграждане на водопроводна и канализационна мрежа на 11 улици

В Сандански започва инфраструктурен проект, който включва реконструкция и изграждане на водопроводна и канализационна мрежа, с пътни и тротоарни настилки на 11 улици. Това съобщиха от пресцентъра на общинска администрация. Началото на проекта ще бъде поставено със символична първа копка, която ще бъде направена на 11 ноември (вторник) от 13:00 часа на една от улиците, предвидени за ремонт -"Васил Левски", поясниха за БТА от кметството.

Проектът „Реконструкция и изграждане на водопроводна и канализационна мрежа, с пътни и тротоарни настилки“ е един от най-мащабните и значими за града и общината. В него са включени ремонтни дейности на 11 улици – „Марица“, „Воден“, „Христо Смирненски“, „Петър Сарафов“, „Княз Борис I“, „Васил Левски“, „Св. св. Кирил и Методий“, „Стою Хаджиев“, „Св. св. Козма и Дамян“, „Ангел Столинчев“ и „Алея на дипломата“.

Основната цел на проектните дейности е цялостна подмяна на остарялата водопроводна и канализационна система, както и пълно обновяване на пътните и тротоарните настилки. Очаква се реализацията му да доведе до по-добро качество на водоснабдяване, по-сигурна градска среда и по-модерна инфраструктура, смятат от общината.