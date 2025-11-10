Как се промени картата на Косово след вчерашния втори кръг на местните избори?

В Косово вчера се проведе втори кръг на местните избори. След първия кръг, който се проведе на 12 октомври т.г., на балотаж отидоха 18 от общо 38 общини в страната.

Това бяха столицата Прищина, общините Вущри (Вучитрън) и Южна Митровица в Северно Косово; Фуш Косова и Обилич в Централно Косово; Клина, Юник и Пея (Печ) в Западно Косово; Джакова (Дяково), Раховец (Ораховац), Драгаш (Краковища), Сухарека, Мамуша и Призрен в Югозападно Косово; Джилян (Гниляне), Вития (Витина), Клокот и Качаник в Югоизточно Косово.

Централната избирателна комисия (ЦИК) на Косово публикува късно снощи резултатите от балотажа, съобщи косовският вестник „Коха диторе“.

Според предварителните резултати, публикувани от ЦИК, в Прищина победител е досегашният кмет на косовската столица Пърпарим Рама от дясноцентристкия Демократичен съюз на Косово (ДСК/LDK). Той води с 51,54 процента пред Хайрула Чеку от управляващото ляво националистическо Движение "Самоопределение" (LVV), който е министър на културата в оставка и който получи 48,46 процента от гласовете.

Опозиционният ДСК печели в общо седем от 38 общини – в Истог и Липян (Липляне) на първия кръг и в Прищина, Пея, Драгаш, Юник и Вития на втория.

Управляващото ляво националистическо Движение „Самоопределение“ (LVV) на премиера Албин Курти също ще управлява общо седем общини – Каменица, Подуйева (Подуево) и Щиме (Щимле), където спечели на първия кръг, и спечелените вчера Южна Митровица, Джилян, Обилич и Фуш Косова.

Дясноцентристката Демократическа партия на Косово (ДПК/PDK) спечели в общо шест общини. На 12 октомври партията спечели без балотаж във Феризай (Феризово), Скъндерай (Сърбица) и Хани и Елезит, а вчера победи и в Призрен, Качаник и Вущри.

Десният Алианс за бъдещето на Косово (АБК/AAK) спечели в пет общини – на първия кръг в Дечан и на втория в Джакова, Сухарека, Раховец и Клина.

Лявоцентристката Социалдемократическа инициатива (ИНИЦИАТИВА/NISMA) спечели в една община – Малишева (Малишево), където победи на първия кръг.

В Дренас (Глогоц/Глоговац) с 52,31 процента печели Рамиз Ладровци, който основа своя партия – "За шампиона Дренас с Рамиз Ладровци".

От партиите на малцинствените общности в страната Демократическата партия на турците в Косово (ДПТК/KDTP) печели в една община – предимно населената с етнически турци община Мамуша.

Най-голямата партия на косовските сърби „Сръбска листа“, която се ползва с подкрепата на официален Белград, спечели и десетте предимно населени със сърби общини в Косово, след като победи и в десетата община Клокот на балотажа вчера.

Партията ще управлява общините Звечан, Зубин поток, Лепосавич и Северна Митровица в Северно Косово; Новобърда (Ново Бърдо), Щърпца (Щърпце), Ранилуг, Клокот и Партеш в Югоизточно Косово и Грачаница в Централно Косово.

Кои са кметовете на по-големите общини?

Прищина – Пърпарим Рама (ДСК/LDK)

Призрен – Шачир Тотай (ДПК/PDK)

Феризай – Агим Алиу (ДПК/PDK)

Джилян – Албан Хюсени (Движение „Самоопределение“/LVV)

Пея – Газменд Мухаджери (ДСК/LDK)

Джакова – Ардиан Джини (АБК/AAK)

Изборният процес и промените в местната власт

Изборният процес в неделя е протекъл спокойно и без големи инциденти, информира „Коха диторе“. Избирателната активност на първия кръг е била около 40 процента, а на втория – 32,5 процента.

Според косовското издание промени във властта ще има в общините Южна Митровица (досега ръководена от ДПК), където спечели Фатон Пеци (Движение „Самоопределение“/LVV); Фуш Косова (досега с кмет от ДСК), където изборите бяха спечелени от Вальон Пребреза (Движение „Самоопределение“/LVV) и Обилич (досега ръководена от ДСК), където кмет става Халил Тачи – също от управляващата партия в Косово.

Фуш Косова, община в Централно Косово близо до Прищина, за първи път от 25 години няма да се управлява от Демократичния съюз на Косово, отбелязва още "Коха диторе".