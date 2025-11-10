Подробно търсене
ОБЗОР

Как се промени картата на Косово след вчерашния втори кръг на местните избори?

Магдалена Димитрова
Как се промени картата на Косово след вчерашния втори кръг на местните избори?
Как се промени картата на Косово след вчерашния втори кръг на местните избори?
Изображение: Пиксабей
Прищина,  
10.11.2025 10:51
 (БТА)
Етикети

В Косово вчера се проведе втори кръг на местните избори. След първия кръг, който се проведе на 12 октомври т.г., на балотаж отидоха 18 от общо 38 общини в страната. 

Това бяха столицата Прищина, общините Вущри (Вучитрън) и Южна Митровица в Северно Косово; Фуш Косова и Обилич в Централно Косово; Клина, Юник и Пея (Печ) в Западно Косово; Джакова (Дяково), Раховец (Ораховац), Драгаш (Краковища), Сухарека, Мамуша и Призрен в Югозападно Косово; Джилян (Гниляне), Вития (Витина), Клокот и Качаник в Югоизточно Косово.

Централната избирателна комисия (ЦИК) на Косово публикува късно снощи резултатите от балотажа, съобщи косовският вестник „Коха диторе“.

Според предварителните резултати, публикувани от ЦИК, в Прищина победител е досегашният кмет на косовската столица Пърпарим Рама от дясноцентристкия Демократичен съюз на Косово (ДСК/LDK). Той води с 51,54 процента пред Хайрула Чеку от управляващото ляво националистическо Движение "Самоопределение" (LVV), който е министър на културата в оставка и който получи 48,46 процента от гласовете.

Опозиционният ДСК печели в общо седем от 38 общини – в Истог и Липян (Липляне) на първия кръг и в Прищина, Пея, Драгаш, Юник и Вития на втория. 

Управляващото ляво националистическо Движение „Самоопределение“ (LVV) на премиера Албин Курти също ще управлява общо седем общини – Каменица, Подуйева (Подуево) и Щиме (Щимле), където спечели на първия кръг, и спечелените вчера Южна Митровица, Джилян, Обилич и Фуш Косова. 

Дясноцентристката Демократическа партия на Косово (ДПК/PDK) спечели в общо шест общини. На 12 октомври партията спечели без балотаж във Феризай (Феризово), Скъндерай (Сърбица) и Хани и Елезит, а вчера победи и в Призрен, Качаник и Вущри. 

Десният Алианс за бъдещето на Косово (АБК/AAK) спечели в пет общини – на първия кръг в Дечан и на втория в Джакова, Сухарека, Раховец и Клина. 

Лявоцентристката Социалдемократическа инициатива (ИНИЦИАТИВА/NISMA) спечели в една община – Малишева (Малишево), където победи на първия кръг. 

В Дренас (Глогоц/Глоговац) с 52,31 процента печели Рамиз Ладровци, който основа своя партия – "За шампиона Дренас с Рамиз Ладровци".

От партиите на малцинствените общности в страната Демократическата партия на турците в Косово (ДПТК/KDTP) печели в една община – предимно населената с етнически турци община Мамуша.

Най-голямата партия на косовските сърби „Сръбска листа“, която се ползва с подкрепата на официален Белград, спечели и десетте предимно населени със сърби общини в Косово, след като победи и в десетата община Клокот на балотажа вчера.

Партията ще управлява общините Звечан, Зубин поток, Лепосавич и Северна Митровица в Северно Косово; Новобърда (Ново Бърдо), Щърпца (Щърпце), Ранилуг, Клокот и Партеш в Югоизточно Косово и Грачаница в Централно Косово. 

Кои са кметовете на по-големите общини?

Прищина – Пърпарим Рама (ДСК/LDK)

Призрен – Шачир Тотай (ДПК/PDK)

Феризай – Агим Алиу (ДПК/PDK)

Джилян – Албан Хюсени (Движение „Самоопределение“/LVV)

Пея – Газменд Мухаджери (ДСК/LDK)

Джакова – Ардиан Джини (АБК/AAK)

Изборният процес и промените в местната власт

Изборният процес в неделя е протекъл спокойно и без големи инциденти, информира „Коха диторе“. Избирателната активност на първия кръг е била около 40 процента, а на втория – 32,5 процента.

Според косовското издание промени във властта ще има в общините Южна Митровица (досега ръководена от ДПК), където спечели Фатон Пеци (Движение „Самоопределение“/LVV); Фуш Косова (досега с кмет от ДСК), където изборите бяха спечелени от Вальон Пребреза (Движение „Самоопределение“/LVV) и Обилич (досега ръководена от ДСК), където кмет става Халил Тачи – също от управляващата партия в Косово.

Фуш Косова, община в Централно Косово близо до Прищина, за първи път от 25 години няма да се управлява от Демократичния съюз на Косово, отбелязва още "Коха диторе".

/СГ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:22 на 10.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация