Китай протестира пред Япония заради изказванията на премиера Такаичи за Тайван

Пламен Йотински
Снимка: БТА
Пекин,  
10.11.2025 10:53
 (БТА)
Китай отправя сериозни възражения пред Япония заради последните изказвания на японската министър-председателка Санае Такаичи за Тайван, каза говорителят на китайското външно министерство Лин Цзян, предаде Ройтерс.

В петък Такаичи заяви пред японски законодатели, че китайска атака срещу Тайван би могла да бъде "заплаха за оцеляването" на Япония, съобщи агенция Киодо.

Опитите на японски официални лица да "се намесват в отношенията в Протока" (има се предвид Тайванския проток, разделящ Тайван от континентален Китай – бел. ред.) биха нанесли сериозна вреда на китайско-японските отношения, заяви Лин по време на редовната пресконференция, призовавайки Япония да спре провокациите.

