Локомотив Пловдив поднови тренировки след равенството с Черно море

Представителният отбор на Локомотив Пловдив поднови днес тренировки след равенството 1:1 с Черно море от шестия кръг на футболната Първа лига.



“Черно-белите” вече стартираха подготовката си за втората си поредна визита във Варна. "Железничарите" ще срещнат и Спартак в събота от 19:00 часа. Локомотив проведе днешното си занимание на “Лаута”.

В лагера на “черно-белите” продължава да има няколко души с вирусно заболяване. От клуба обявиха, че спортно-техническият щаб е бил принуден да вземе решение тимът да не остане във Варна и да се прибере в Пловдив, въпреки първоначалните планове "смърфовете" да останат на лагер в морския град между двата двубоя с Черно море и Спартак.



Под ръководството на Душан Косич днес тренираха юношите от отбора до 18 години - Енес Мишев и Радослав Палазов.