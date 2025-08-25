Трябваше да подходим по-сериозно, категоричен е треньорът на Арда Кърджали Александър Тунчев след загубата срещу Славия

Изказвания след мача от шестия кръг в Първа лига между Славия и Арда Кърджали (2:0):

Александър Тунчев (треньор на Арда):

"Преди мача обърнах внимание на това нещо. Трудно е след Европа да се върнеш и да играеш в първенството. Показаното през първото полувреме е под всякаква критика. Това няма да го допусна. Ако влезем групите, какво ще правим? Ще играем само в Европа ли? Направихме ротации. За първи път сме в тази ситуация да играем през всеки три-четири дни, но във всеки един мач футболистите трябва да дават всичко от себе си и да се доказват.

Ние сме на прага на това да играем в Лигата на конференциите. Всеки един си мисли за това, но има и професионализъм. Разполагаме със състав от 18-19 футболисти. Трябваше да подходим много по-сериозно и да спечелим този мач.

През второто полувреме показахме някаква реакция, но противникът вече се беше затворил и беше трудно при този резултат.

Георги Николов най-вероятно ще бъде готов за мача срещу Ракув в четвъртък."