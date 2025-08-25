Подробно търсене

Наполи е близо до подписване с Хойлунд

Нападателят на Манчестър Юнайтед Расмус Хайлунд скоро може да се присъедини към Наполи, съобщава Фабрицио Романо. Преговорите на италианския клуб с „червените дяволи“ относно трансфера на 22-годишния футболист са достигнали финалния етап.

Хойлунд играе за Манчестър Юнайтед от 2023 г. Датчанинът има 26 гола и 6 асистенции в 95 мача за английския отбор. Договорът му с Манчестър Юнайтед е до 2028 година. Порталът Transfermarkt оценява стойността на играча на 35 милиона евро.

Националът на Дания по-рано в кариерата си е играл за Аталанта, Щурм Грац и Копенхаген.

