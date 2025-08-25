Британецът Джак Дрейпър се класира за втория кръг на Откритото първенство на САЩ по тенис

Джак Дрейпър се класира за втория кръг на Откритото първенство по тенис на САЩ. Поставеният под номер 5 британец победи с 6:4, 7:5, 6:7 (7), 6:2 квалификанта Федерико Гомес.

Полуфиналистът в Ню Йорк от 2024 година играе за първи път след Уимбълдън заради контузия на ръката. 23-годишният Дрейпър допусна колебания в двубоя, но в четвъртия сет беше категоричен в превъзходството си срещу аржентинеца, постигайки два пробива.

Британаският тенисист демонстрира добър начален удар и приключи срещата за малко над три часа. Аржентинецът спаси един мачбол при свой сервис в тайбрека на третия сет

"Не беше най-силното ми представяне, но това се дължи и на моя противник, който показа невероятна игра. Надявам се да се подобря в хода на турнира. Радвам се, че отново съм на корта, защото не бях сигурен, че ще мога да играя тук", заяви Дрейпър, цитиран от официалния сайт на АТП.

В следващия кръг британецът ще се изправи срещу Зизу Бергс. Белгиецът победи с 6:3, 6:4, 6:3 Цян Чжунсин от Тайван.

Камерън Нори (Великобритания) също продължава във втория кръг след успех със 7:5, 6:4 в първите два сета срещу представителя на домакините Себастиан Корда, който прекрати участието си веднага след това заради контузия.

Бразилецът Жоао Фонсека направи 51 печеливши удара и победи със 7:6, (3), 7:6 (5), 6:3 Миомир Кецманович от Сърбия.