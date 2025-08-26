Подробно търсене

АПА: Лек спад в броя на нощувките бе отчетен в австрийската столица Виена

Анелия Пенкова
(AP Photo/Andreea Alexandru)
Виена,  
26.08.2025 00:00
 (БТА)

Лек спад в броя на нощувките бе отчетен в австрийската столица Виена, предаде АПА, като се позова на Виенската туристическа асоциация.

През изминалия месец са регистрирани около 1,78 милиона нощувки. Това е с около 2 процента по-малко в сравнение с юли 2024 г.

На годишна база обаче все още се отчита ръст. Между януари и юли Виена е регистрирала 10,64 милиона нощувки. Това представлява ръст от 5% в сравнение със същия период на миналата година. Списъкът на държавите, от които във Виена са дошли най-много туристи тази година, е воден от Германия, следвана от Австрия, САЩ, Италия, Великобритания, Испания и Франция.

По отношение на печалбите за цялата година досега също се отчита ръст: в периода от януари до юни предприятията са реализирали около 632 млн. евро оборот от нощувки. Това е със 7 процента повече в сравнение със същия период на миналата година.

Средната заетост на хотелските стаи през юли е била около 73%, а на леглата – 56,2%. Общо през миналия месец във Виена са били на разположение около 82 800 хотелски легла. 

Виена, която през следващата година отново ще бъде домакин на конкурса "Евровизия", отбеляза редица рекорди в туризма от края на пандемията от коронавирус. 

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АПА)

/ВД/

Свързани новини

22.08.2025 11:26

Австрия би могла да гарантира имунитет на Путин при бъдеща среща на върха за Украйна, смята Министерството на външните работи

Австрийското Министерство на външните работи вижда възможност да гарантира имунитет от наказателно преследване на руския президент Владимир Путин в случай на среща на върха за Украйна във Виена, съобщи сайтът на Австрийското радио и телевизия (ОРФ).
22.08.2025 10:45

Австрийското правителство завежда дело срещу търговски вериги заради непрозрачни отстъпки

В разгара на текущия дебат за цените в местните супермаркети правителството на Австрия предприема правни действия срещу хранителни концерни, съобщи австрийското радио и телевизия. Социалното министерство счита, че обозначенията на отстъпките са

01:34 на 26.08.2025

