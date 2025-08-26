АПА: Лек спад в броя на нощувките бе отчетен в австрийската столица Виена

Лек спад в броя на нощувките бе отчетен в австрийската столица Виена, предаде АПА, като се позова на Виенската туристическа асоциация.

През изминалия месец са регистрирани около 1,78 милиона нощувки. Това е с около 2 процента по-малко в сравнение с юли 2024 г.

На годишна база обаче все още се отчита ръст. Между януари и юли Виена е регистрирала 10,64 милиона нощувки. Това представлява ръст от 5% в сравнение със същия период на миналата година. Списъкът на държавите, от които във Виена са дошли най-много туристи тази година, е воден от Германия, следвана от Австрия, САЩ, Италия, Великобритания, Испания и Франция.

По отношение на печалбите за цялата година досега също се отчита ръст: в периода от януари до юни предприятията са реализирали около 632 млн. евро оборот от нощувки. Това е със 7 процента повече в сравнение със същия период на миналата година.

Средната заетост на хотелските стаи през юли е била около 73%, а на леглата – 56,2%. Общо през миналия месец във Виена са били на разположение около 82 800 хотелски легла.

Виена, която през следващата година отново ще бъде домакин на конкурса "Евровизия", отбеляза редица рекорди в туризма от края на пандемията от коронавирус.

