Кристиан Стратев
Гръцките власти арестуваха възрастен мъж, който убил куче, влачейки го с кола
Снимка: Петър Къдрев, БТА. Изображението е илюстративно.
Атина,  
25.08.2025 22:36
Гръцките власти са арестували 81-годишен мъж от община Ермионида, полуостров Пелопонес, след като причинил смъртта на куче, влачейки го по пътя с колата си, съобщава електронното издание на в. „Катимерини“. 

По данни на гръцките власти инцидентът е станал вчера следобед, като граждани от района са забелязали случващото се и веднага са подали сигнал към полицията. 

На възрастния мъж е наложена административна глоба, като същевременно му е повдигнато и обвинение за причиняването на смъртта на животното. Гръцката полиция е започнала разследване по случая. 

