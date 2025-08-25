Гръцките власти арестуваха възрастен мъж, който убил куче, влачейки го с кола

site.btaГръцките власти арестуваха възрастен мъж, който убил куче, влачейки го с кола
Гръцките власти са арестували 81-годишен мъж от община Ермионида, полуостров Пелопонес, след като причинил смъртта на куче, влачейки го по пътя с колата си, съобщава електронното издание на в. „Катимерини“.
По данни на гръцките власти инцидентът е станал вчера следобед, като граждани от района са забелязали случващото се и веднага са подали сигнал към полицията.
На възрастния мъж е наложена административна глоба, като същевременно му е повдигнато и обвинение за причиняването на смъртта на животното. Гръцката полиция е започнала разследване по случая.
/СУ/
