ЦСКА II се наложи над Беласица във Втора лига

Първенство на България по футбол, срещи от 5-ия кръг във Втора лига: ЦСКА II - Беласица (Петрич) - 2:0 във вторник от 18:00 часа: Севлиево - Лудогорец II Хебър - почива от неделя: Янтра (Габрово) - Марек (Дупница) - 1:0 Миньор (Перник) - Етър (Велико Търново) - 0:0 от събота: Фратрия (Варна) - Спортист (Своге) - 2:1 Спартак (Плевен) - Пирин (Благоевград) - 2:5 Локомотив (Горна Оряховица) - Черноморец (Бургас) - 0:0 от петък: Вихрен (Сандански) - Дунав (Русе) - 0:0 Класиране: 1. Фратрия (Варна) 5 5 0 0 12:4 15 точки 2. Дунав (Русе) 4 3 1 0 6:1 10 3. Вихрен (Сандански) 5 3 1 1 4:3 10 4. Янтра 2019 (Габрово) 5 2 3 0 6:4 9 5. Пирин (Благоевград) 4 2 1 1 7:4 7 6. Локомотив (Горна Оряховица) 5 2 1 2 4:4 7 7. Спортист 2009 (Своге) 5 1 3 1 5:5 6 8. ЦСКА II (София) 5 2 0 3 6:8 6 9. Хебър 1918 (Пазарджик) 4 1 2 1 6:6 5 10. Марек (Дупница) 5 1 2 2 2:4 5 11. Миньор (Перник) 5 0 4 1 3:4 4 12. Спартак (Плевен) 5 1 1 3 5:10 4 13. Лудогорец II (Разград) 4 1 0 3 5:5 3 14. Черноморец 1919 (Бургас) 4 0 3 1 3:4 3 15. Севлиево (Севлиево) 4 0 3 1 1:3 3 16. Етър (Велико Търново) 5 0 3 2 1:4 3 17. Беласица (Петрич) 4 0 2 2 2:5 2