ЦСКА II се наложи над Беласица във Втора лига

Боян Денчев
снимка: БТА
София,  
25.08.2025 19:58
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 5-ия кръг във Втора лига:

ЦСКА II - Беласица (Петрич) - 2:0

във вторник от 18:00 часа:
Севлиево - Лудогорец II

Хебър - почива

от неделя:
Янтра (Габрово) - Марек (Дупница) - 1:0
Миньор (Перник) - Етър (Велико Търново) - 0:0

от събота:
Фратрия (Варна) - Спортист (Своге) - 2:1
Спартак (Плевен) - Пирин (Благоевград) - 2:5
Локомотив (Горна Оряховица) - Черноморец (Бургас) - 0:0

от петък:
Вихрен (Сандански) - Дунав (Русе) - 0:0

             Класиране:
 1. Фратрия (Варна)               5    5   0   0    12:4    15 точки     
 2. Дунав (Русе)                  4    3   1   0     6:1    10
 3. Вихрен (Сандански)            5    3   1   1     4:3    10
 4. Янтра 2019 (Габрово)          5    2   3   0     6:4     9
 5. Пирин (Благоевград)           4    2   1   1     7:4     7
 6. Локомотив (Горна Оряховица)   5    2   1   2     4:4     7
 7. Спортист 2009 (Своге)         5    1   3   1     5:5     6
 8. ЦСКА II (София)               5    2   0   3     6:8     6
 9. Хебър 1918 (Пазарджик)        4    1   2   1     6:6     5
10. Марек (Дупница)               5    1   2   2     2:4     5
11. Миньор (Перник)               5    0   4   1     3:4     4
12. Спартак (Плевен)              5    1   1   3     5:10    4               
13. Лудогорец II (Разград)        4    1   0   3     5:5     3                
14. Черноморец 1919 (Бургас)      4    0   3   1     3:4     3
15. Севлиево (Севлиево)           4    0   3   1     1:3     3
16. Етър (Велико Търново)         5    0   3   2     1:4     3
17. Беласица (Петрич)             4    0   2   2     2:5     2

/БД/

