В парк "Писковец" в Пазарджик има ново осветление и охрана, възстановена е и зоната за барбекю

В парк "Писковец" в Пазарджик е поставено ново осветление, възстановена е зоната за барбекю и е възобновена работата на нощната охрана, съобщиха от пресцентъра на местната администрация.

Община Пазарджик реализира пакет от мерки за повишаване на сигурността и удобството на посетителите в парк „Писковец“. Алеите вече са по-осветени благодарение на новоразположени осветителни тела, а барбекю зоната е възстановена след нанесени вандалски щети. За допълнителна превенция е възобновена нощната охрана и е изградено видеонаблюдение, обясниха от Общината и призоваха гражданите да ползват отговорно парковите съоръжения и да сигнализират при забелязани нередности.

През май тази година започна цялостно обновяване на квартал "Марица-Болницата", като проектът трябва да приключи до месец май 2026 година.