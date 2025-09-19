Подробно търсене

В парк "Писковец" в Пазарджик има ново осветление и охрана, възстановена е и зоната за барбекю

Кореспондент на БТА в Пазарджик Гергана Куртакова
В парк "Писковец" в Пазарджик има ново осветление и охрана, възстановена е и зоната за барбекю
В парк "Писковец" в Пазарджик има ново осветление и охрана, възстановена е и зоната за барбекю
Ново осветление, възстановена барбекю зона и засилена охрана са част от мерките за повишаване на сигурността и удобството на посетителите в парк „Писковец“ в Пазарджик. Снимка: Община Пазарджик
Пазарджик,  
19.09.2025 14:48
 (БТА)

В парк "Писковец" в Пазарджик е поставено ново осветление, възстановена е зоната за барбекю и е възобновена работата на нощната охрана, съобщиха от пресцентъра на местната администрация.

Община Пазарджик реализира пакет от мерки за повишаване на сигурността и удобството на посетителите в парк „Писковец“. Алеите вече са по-осветени благодарение на новоразположени осветителни тела, а барбекю зоната е възстановена след нанесени вандалски щети. За допълнителна превенция е възобновена нощната охрана и е изградено видеонаблюдение, обясниха от Общината и призоваха гражданите да ползват отговорно парковите съоръжения и да сигнализират при забелязани нередности. 

През май тази година започна цялостно обновяване на квартал "Марица-Болницата", като проектът трябва да приключи до месец май 2026 година.

 

/БИ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:01 на 19.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация