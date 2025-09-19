В парк "Писковец" в Пазарджик има ново осветление и охрана, възстановена е и зоната за барбекю

site.btaВ парк "Писковец" в Пазарджик има ново осветление и охрана, възстановена е и зоната за барбекю
В парк "Писковец" в Пазарджик е поставено ново осветление, възстановена е зоната за барбекю и е възобновена работата на нощната охрана, съобщиха от пресцентъра на местната администрация.
Община Пазарджик реализира пакет от мерки за повишаване на сигурността и удобството на посетителите в парк „Писковец“. Алеите вече са по-осветени благодарение на новоразположени осветителни тела, а барбекю зоната е възстановена след нанесени вандалски щети. За допълнителна превенция е възобновена нощната охрана и е изградено видеонаблюдение, обясниха от Общината и призоваха гражданите да ползват отговорно парковите съоръжения и да сигнализират при забелязани нередности.
През май тази година започна цялостно обновяване на квартал "Марица-Болницата", като проектът трябва да приключи до месец май 2026 година.
/БИ/
