Знание, вдъхновение и незабравими преживявания пожела вицепремиерът Гроздан Караджов при откриването на учебната година на Италианския лицей

Скъпи ученици, първият учебен ден винаги носи вълнение, нови надежди и мечти. Нека тази учебна година бъде изпълнена със знание, вдъхновение и незабравими преживявания. Това каза вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, който откри юбилейната 50-а учебна година на Националния учебен комплекс с лицей за изучаване на италиански език и култура, съобщиха от министерството във Фейсбук.

Бъдете смели в мечтите си, упорити в постиженията и любопитни към всичко ново. Вярвайте в себе си - бъдещето е във вашите ръце“, пожела Гроздан Караджов.

Италианският лицей е място, където българският дух среща италианска култура – заедно вдъхновявайки младите хора да мечтаят и да вървят смело напред, посочи вицепремиерът и министър на транспорта.

Той подчерта, че Италия винаги е пленявала сърцата ни със своята красота, история и стил. Днес тя остава страна на новаторство и постижения, която вдъхновява света със своите успехи в индустрията, дизайна и технологиите, посочи още той.

„Същата тази смелост да създавате и да вървите напред бих искал да виждам и у вас – бъдещите поколения. На добър час", заяви още вицепремиерът Караджов.