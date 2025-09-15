Подробно търсене

Знание, вдъхновение и незабравими преживявания пожела вицепремиерът Гроздан Караджов при откриването на учебната година на Италианския лицей

Иван Лазаров
Знание, вдъхновение и незабравими преживявания пожела вицепремиерът Гроздан Караджов при откриването на учебната година на Италианския лицей
Знание, вдъхновение и незабравими преживявания пожела вицепремиерът Гроздан Караджов при откриването на учебната година на Италианския лицей
Снимка: Никола Колев/БТА (архив)
София,  
15.09.2025 15:30
 (БТА)

Скъпи ученици, първият учебен ден винаги носи вълнение, нови надежди и мечти. Нека тази учебна година бъде изпълнена със знание, вдъхновение и незабравими преживявания. Това каза вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, който откри юбилейната 50-а учебна година на Националния учебен комплекс с лицей за изучаване на италиански език и култура, съобщиха от министерството във Фейсбук.

Бъдете смели в мечтите си, упорити в постиженията и любопитни към всичко ново. Вярвайте в себе си - бъдещето е във вашите ръце“, пожела Гроздан Караджов.

Италианският лицей е място, където българският дух среща италианска култура – заедно вдъхновявайки младите хора да мечтаят и да вървят смело напред, посочи вицепремиерът и министър на транспорта.

Той подчерта, че Италия винаги е пленявала сърцата ни със своята красота, история и стил. Днес тя остава страна на новаторство и постижения, която вдъхновява света със своите успехи в индустрията, дизайна и технологиите, посочи още той. 

„Същата тази смелост да създавате и да вървите напред бих искал да виждам и у вас – бъдещите поколения. На добър час", заяви още вицепремиерът Караджов.

/НН/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:54 на 15.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация