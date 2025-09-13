„Продължаваме промяната-Демократична България“ отсега предопределят президентските избори, каза Бойко Борисов в Кюстендил

„Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) отсега предопределят президентските избори, каза Бойко Борисов в Кюстендил, по време на регионалната академия Младежи – ГЕРБ, която се провежда днес в града и е фокусирана върху сигурността и развитието на Югозападна България.

Борисов посочи, че според него ляво-популистки кандидат ще спечели предстоящите избори за президент на Република България. По думите му няма логика да искаш да свалиш редовно избрано работещо правителство и да го замениш с друго, което ще бъде трудно при настоящите проучвания на обществените нагласи.

„С кои очи ще свалят правителството и утре ще кажат ГЕРБ да гласува за нашия кандидат хикс? Така ще се затичат от ГЕРБ към урните, че не могат да си го представят“, коментира Борисов. По думите му не е политически отговорно поведение голяма партия да внася вот на недоверие само, за да се вдига шум.

Според Борисов няма основание за искане на вот на недоверие при положение, че не са направени предложения за промени в състава на правителството.

„Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) внесоха вчера в деловодството на парламента искане за вот недоверие към Министерския съвет. Искането е подписано от „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) и депутати от „Алианс за права и свободи“.