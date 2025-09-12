Искането за пети вот на недоверие към правителството вече е внесено в Народното събрание

„Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) внесоха в деловодството на парламента искане за вот недоверие към Министерския съвет. Искането е подписано от „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) и депутати от „Алианс за права и свободи“. Заявка за подкрепа в зала дадоха и двете опозиционни партии „Възраждане“ и „Величие“, които не са сред вносителите. Петият вот е за "провал във вътрешния ред и сигурността, правосъдието и завладяната държава". От партията на Костадин Костадинов обявиха, че търсят подписи от други опозиционни парти и за шести вот.

Според правилника за работа на Народното събрание една пета от народните представители могат да предложат да се гласува недоверие на Министерския съвет или на министър-председателя, като внесат мотивиран проект за решение. Разискванията по проекта за решение за гласуване на вот на недоверие започват не по-рано от три дни и не по-късно от седем дни от постъпването на предложението.

Гласуването се провежда не по-рано от 24 часа след приключване на разискванията. Вотът се смята за успешен, когато за него са гласували повече от половината от всички народни представители.

Нашите политически опоненти казват, че МВР се провали тази година в усилията си за справянето с пожарите. Аз си мисля, че ние и нашите политически опоненти живеем в паралелни реалности, паралелни вселени, коментира премиерът Росен Желязков. По думите му страната ни се намира в началото на горещ политически сезон, в който политическите „пожари“ се разпалват.

Опит да бъде спряно членството на България в еврозоната и вече да се съешат с „Възраждане“, „Величие“, МЕЧ срещу европейското развитие на България, разчете миналата седмица лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във връзка с готвения от ПП-ДБ вот на недоверие. „Предстои ни първия бюджет в евро, ако няма редовно правителство дали този парламент с тези партии ще изпълни бюджет на 3% дефицит?“, попита той.

Днес, обяснявайки целта и причините да бъде искана оставката на правителството, съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов обясни, че вотът е защото мнозинството не се бори и не се опитва да спре разпада на институциите, а го задълбочава чрез системния отказ да се справи. Смятаме, че българските граждани трябва да видят системния провал на това управление, което тласка държавата към източен модел, а не към европейско бъдеще за страната, заяви депутатът. Има системен отказ на държавата да се пребори срещу завладяването и задкулисните интереси, обясни Божанов. „За кръговете и задкулисията трябва да отбележим на първо място Пеевски, който чрез нелегитимни инструменти има все повече власт в страната“, добави той. По думите му това не е демократично управление, а по-скоро олигархия или диктатура.

България заслужава по-добро правителство от това, което имаме в момента, каза председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев. „Виждаме ефектите му всеки ден – вдигнаха се цените на електроенергията за шест месеца повече, отколкото за последните три години, когато имаше енергийна криза“, поясни той.

В областта на вътрешната сигурност и обществения ред има много тежки пробойни, отбеляза и Атанас Атанасов -съпредседател на „Демократична България“ и лидер на ДСБ. По думите му сме в ситуация, в която имаме фактическо узурпиране на репресивната власт от правителството, която да бъде използвана срещу неудобните на властта.

„Очаквам този да е първият вот, подкрепен от цялата опозиция в парламента, и да бъде с най-смисления и продължителен дебат“, коментира лидерът на МЕЧ Радостин Василев. По думите му мотивите са свързани с управлението на вътрешния министър Даниел Митов. „Не очаквам с този вот правителство да колабира и да падне, но очаквам да имаме достатъчно време да говорим за това, което се случва в държавата, защото Даниел Митов се крие и не идва на изслушвания“, посочи Василев.

"Възраждане" биха подкрепили всеки вот на недоверие, заяви пред журналисти депутатът Ангел Славчев. Той припомни, че неговата политическа сила очаква днес от "Алианс за права и свободи" да отговорят дали ще се подпишат под готвения от тях вот, който е свързан с безводието. Още на 20 юли бяхме готови с вот на недоверие по тази тема, припомни Славчев. Присъствието на депутатите в зала при гласуване на вота потвърди преди дни и лидерът на „Възраждане" Костадин Костадинов.

Всеки вот на недоверие е добре дошъл за действията на това престъпно правителство, което в момента, виждате, е шизофренично, коментира лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов, заявявайки подкрепа за исканата оставка на Министерския съвет. Според него правосъдната система не работи, тя защитава наркодилърите, купуването на гласове и хората, които извършват престъпления в България, включително в институциите. Това убива икономиката, движението на държавата и чувството на българските граждани, че те живеят в правова държава и са защитени, обясни Михайлов.

Преди лятната ваканция на парламента кабинетът оцеля при четири вота на недоверие.

Първият вот на недоверие беше за външната политика по инициатива на "Възраждане" и подкрепен с подписите на "Величие" и МЕЧ. В залата го подкрепиха само вносителите от трите опозиционни сили. Не мина и второто искане за оставка на Министерския съвет - за провал в борбата с корупцията. То беше по инициатива този път на МЕЧ и отново подкрепено от "Величие" и "Възраждане". Третият вот – отново неуспешен, беше за провал във финансовата политика по инициатива на "Възраждане" с подписите на МЕЧ и "Величие".