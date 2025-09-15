Не искам на този наистина прекрасен български празник да се занимаваме с предварително обречени вотове на недоверие, каза Румен Радев

Не искам на този наистина прекрасен български празник - празника на нашите деца, да се занимаваме с предварително обречени вотове на недоверие, нито с други злободневни теми. Това каза президентът Румен Радев пред журналисти, след като участва в откриването на учебната година в Първа английска езикова гимназия и 112-o ОУ „Стоян Заимов“ в София.

На 12 септември депутати от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) и „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) внесоха искане за гласуване на вот на недоверие към правителството в деловодството на Народното събрание. Искането за вот недоверие е поради провал във вътрешния ред и сигурността, правосъдието и завладяната държава.

Вотът е внесен с подписите на ПП-ДБ, МЕЧ и представители на „Алианс за права и свободи“ (АПС), каза Божидар Божанов, зам.-председател на парламентарната група на ПП-ДБ. Приносът за частта, касаеща вътрешната сигурност и обществения ред е на МЕЧ, а останалата част от 80 страници мотиви е на ПП-ДБ, уточни той. По думите му правителството не се справя в секторите "Вътрешна сигурност" и "Правосъдие" и се задълбочава проблемът със завладяната държава, което води до липса на справедливост и обедняване на българските граждани.