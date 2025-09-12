Днес трябва да сме събрали подписите и да депозираме общ вот на недоверие с ПП-ДБ, каза лидерът на МЕЧ Радостин Василев

Днес трябва да сме събрали нужните подписи и да депозираме заедно с „Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ) общ вот на недоверие на тема „Провалът във вътрешния ред и сигурността, правосъдието и завладяната държава“. Това каза пред журналисти в кулоарите на парламента лидерът на „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) - Радостин Василев.

„Очаквам този да е първият вот, подкрепен от цялата опозиция в парламента, и да бъде с най-смисления и продължителен дебат“, заяви Василев. Той уточни, че вотът е на две парламентарни групи и ще бъде подкрепен от няколко депутати от „Алианс за права и свободи“ (АПС). Няма да търсим други подписи, защото не са участвали в подготовката на вота, добави той.

По думите му мотивите на вота са свързани с управлението на вътрешния министър Даниел Митов. Правосъдието е с огромни дефицити, които водят до липсата на правова държава в България, отбеляза депутатът. Василев обясни, че мотивите във вота на недоверие са разделени между МЕЧ И ПП-ДБ. Ние отговаряме за въпросите, свързани с вътрешен ред и сигурност, а от ПП-ДБ отговарят за сектор правосъдие, каза той.

„Не очаквам с този вот правителство да колабира и да падне, но очаквам да имаме достатъчно време да говорим за това, което се случва в държавата, защото Даниел Митов се крие и не идва на изслушвания“, каза още Василев.