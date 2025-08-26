Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците ще разгледа Общинският съвет в Луковит

Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците през новата учебна година ще разгледа Общинският съвет в Луковит. Точката е част от дневния ред, публикуван на сайта на администрацията.

Със стратегията се създават условия за развитие и участие на децата и учениците във всички аспекти на живота на общността на територията на община Луковит чрез осигуряване на подкрепа за личностно развитие в подходяща физическа, психологическа и социална среда, е записано в мотивите към предложението.

Според документа през изминалата учебна година образователните институции в общината са 12 – седем училища и пет детски градини. Децата в детските градини и подготвителните групи в училища са били 626, а учениците – 1837.

В сравнение с предходните две учебни години се наблюдава спад на общия брой ученици, като причините са миграция на семейства с децата им от квартал „Изток” и от селата в други градове в страната и в чужбина, както и нарастване броя на отпадналите и необхванати деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. При записаните деца в детските градини тенденцията е към увеличаване, а причините са задължителна четиригодишна възраст за обучение и обхващане на децата на две и три години в образователната система.

Съветниците ще разгледат още предложения, свързани с годишния план за социалните услуги през 2026 г. в община Луковит; провеждането на Шестия национален събор „Млечният път на България през вековете”; поемане на дългосрочен общински дълг от Община Луковит; размера на заплатата и на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит на кмета на Общината и на кметовете на кметства, считано от 1 септември, и др.

В проекта за дневен ред са включени още продажби на недвижими имоти – частна общинска собственост в селата Дъбен и Торос. Предвидени са изказвания, мнения, становища на граждани.