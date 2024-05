Според анкета на Bulgaria Wants You в Берлин 81% от запитаните обмислят да се завърнат за постоянно в България

Да се завърнат за постоянно в България обмислят 81% от попълнилите анкета на Bulgaria Wants You в Берлин, съобщават от платформата.

Анкетата е проведена на последното издание на най-големия форум за българи зад граница: „Кариера и живот – защо в България?“ в Берлин, се посочва в съобщението. Целта на допитването е да обобщи профила на посетителите на форума, причините за заминаването им и възможностите за тяхното завръщане в родината.

Организаторите от Bulgaria Wants You обобщават, че 81% от попълнилите анкетата обмислят да се завърнат за постоянно в България. Интересен детайл е този, че близо 90% от тях живеят зад граница повече от пет години. 46,2 % от анкетираните посочват, че причина за тяхната емиграция е по-добро образование и по-високи доходи, а над 59% изтъкват по-добрата професионална реализация като основна причина.

Резултатите от проучването на Bulgaria Wants You в Берлин се доближават до тези от събитията в Мюнхен, Лондон и Виена, посочват от платформата. Това според представителите на Bulgaria Wants You затвърждава вярването, че сънародниците ни по света все по-явно заявяват своя избор - България. Общо 71,8% от попълнилите въпросника подчертават, че имат желание да приложат наученото зад граница в родината си и в момента търсят кариерна реализация в България, се посочва в съобщението.

Следващото издание на безплатния форум е в София на 14 юни в НДК. Единственото условие за присъствие е регистрация в сайта на платформата.

Кариерният форум „Кариера и живот – защо в България?“ се състоя в Берлин на 13 април. По данни на организаторите от Bulgaria Wants You събитието е било посетено от близо 1000 българи. В залата бе и посланикът на България в Германия Григор Порожанов.