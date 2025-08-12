Конституирането на парламента в Косово остава блокирано заради непубликувано решение на Констиционния съд на страната в Държавен вестник

Конституирането на парламента в Косово остава блокирано заради непубликуваното решение на Констиционният съд на страната в косовския Държавен вестник, предаде Косовското радио и телевизия (РТК/RTK).

На 8 август Конституционният съд на Косово даде срок от 30 дни за избирането на председател на косовския парламент чрез явно гласуване, като постанови, че една кандидатура за поста може да бъде гласувана до три пъти. Срокът започва да тече от момента, в който решението бъде публикувано в Държавния вестник на Косово, което все още не е станало, отбелязва медията.

В Косово на 9 февруари се проведоха парламентарни избори, но от тогава страната е в политическа криза, тъй като нито една от партиите в косовския парламент не разполага с мнозинство от 61 гласа, за да бъде одобрен министър-председател и правителство. Депутатите проведоха 54 неуспешни опита да конституират парламента от 15 април насам.

На 26 юни Конституционният съд обяви, че задължава депутатите в косовския парламент да конституират парламента в рамките на следващите 30 дни – до 26 юли, защото ако не го направят, това би било нарушение на обществения и конституционен ред в страната. Решението на съда обаче не доведе до отблокиране на кризата, поради което от институцията наложиха забрана на депутатите да вземат решения или да предприемат действия във връзка с конституирането на парламента до 8 август.

В решението на Съда, което се очаква да бъде публикувано в Държавен вестник, се посочва още, че действията на временния председател на парламента Авни Дехари в периода от 27 юни до 26 юли не са „в съответствие с решението на Конституционния съд“, поради което заседанията на парламента, които са били проведени в този период, „трябва да бъдат отменени“.

Косовският премиер Албин Курти, чиято партия Движение "Самоопределение" (LVV) стана първа сила на изборите през февруари, но не си осигури мнозинство, заяви пред РТК днес, че постановеното от Съда на 8 август е представлявало "просто съобщение" и че трябва да се изчака пълното решение на Конституционния съд, което предстои да бъде публикувано.