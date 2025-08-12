Руи Мота: "Тежка за преглъщане загуба"

Треньорът на Лудогорец Руи Мота изрази претенции към съдийството при загубата с 0:3 от Ференцварош на реванша в третия квалификационен кръг на Шампионска лига.

"Допуснахме три гола, вкарахме един, който обаче беше отменен. Аз мисля, че това е гол и евентуалното му признаване можеше да даде друг развой на мача. Чочев имаше още една ситуация, но вратарят им спаси. И тогава Ференцварош ни вкара с първата си ситуация.

Като цяло бяхме по-добри от съперника, пресирахме добре, изиграхме силен мач. Ако бяхме вкарали първи гол, нещата щяха да се развият по друг начин.

Ситуацията в 75-а минута също беше ключова, когато Чочев беше избутан и трябваше да получим дузпа.

Тежка за преглъщане загуба. Трудно е да я приемем, защото усещането беше, че съперникът не ни превъзхожда.

Трябва да превъзмогнем тази загуба, да се възстановим психически и да се подготвим за мачовете с Шкендия и да достигнем основната фаза на Лига Европа", коментира Руи Мота пред "Диема Спорт".