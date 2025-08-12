Подробно търсене

Чилиец зае мястото на контузения Григор Димитров в основната схема на Откритото първенство на САЩ по тенис

Мирослав Димитров
AP Photo/Kin Cheung
Ню Йорк,  
12.08.2025 21:05
 (БТА)

Трикратният полуфиналист от Големия шлем Григор Димитров официално се оттегли от Откритото първенство на САЩ по тенис, малко повече от месец след като разкъса гръдния си мускул и трябваше да прекрати мача си срещу Яник Синер на "Уимбълдън".

Димитров, полуфиналист на Откритото първенство на САЩ през 2019 година, ще бъде заменен в основната схема на Ю Ес Оупън от първата резерва Алехандро Табило (Чили).

/МД/

