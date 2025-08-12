Чилиец зае мястото на контузения Григор Димитров в основната схема на Откритото първенство на САЩ по тенис

Трикратният полуфиналист от Големия шлем Григор Димитров официално се оттегли от Откритото първенство на САЩ по тенис, малко повече от месец след като разкъса гръдния си мускул и трябваше да прекрати мача си срещу Яник Синер на "Уимбълдън".

Димитров, полуфиналист на Откритото първенство на САЩ през 2019 година, ще бъде заменен в основната схема на Ю Ес Оупън от първата резерва Алехандро Табило (Чили).