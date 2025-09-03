Спортният директор на Борусия Дортмунд Себастиан Кел: "Фабио Силва е нападател с блестяща перспектива"

Спортният директор на Борусия Дортмунд Себастиан Кел похвали новото попълнение на тима Фабио Силва.

Португалският нападател беше привлечен от английския Уулвърхямптън, но за последно бе играл под наем в испанския Лас Палмас.

"Силва е наистина добър нападател с блестяща перспектива. И дори няма да е сред 100-те най-скъпи трансфери в света през това лято", каза Кел, цитиран от германския вестник "Билд".

"Чуквуемека ще бъде още по-надолу в списъка, което показва колко пари има на пазара", добави Себастиан Кел по повод привлечения за постоянно от Челси полузащитник Карни Чуквуемека.

Английският футболист игра под наем за Борусия през втората половина на миналия сезон и по време на Световното клубно първенство, а през лятото подписа нов договор до 2030 година.