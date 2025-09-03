Подробно търсене

Спортният директор на Борусия Дортмунд Себастиан Кел: "Фабио Силва е нападател с блестяща перспектива"

Кремена Младенова
Спортният директор на Борусия Дортмунд Себастиан Кел: "Фабио Силва е нападател с блестяща перспектива"
Спортният директор на Борусия Дортмунд Себастиан Кел: "Фабио Силва е нападател с блестяща перспектива"
снимка: AP Photo/Darko Bandic
Дортмунд,  
03.09.2025 13:31
 (БТА)

Спортният директор на Борусия Дортмунд Себастиан Кел похвали новото попълнение на тима Фабио Силва.

Португалският нападател беше привлечен от английския Уулвърхямптън, но за последно бе играл под наем в испанския Лас Палмас.

"Силва е наистина добър нападател с блестяща перспектива. И дори няма да е сред 100-те най-скъпи трансфери в света през това лято", каза Кел, цитиран от германския вестник "Билд".

"Чуквуемека ще бъде още по-надолу в списъка, което показва колко пари има на пазара", добави Себастиан Кел по повод привлечения за постоянно от Челси полузащитник Карни Чуквуемека.

Английският футболист игра под наем за Борусия през втората половина на миналия сезон и по време на Световното клубно първенство, а през лятото подписа нов договор до 2030 година.

/КМ/

Свързани новини

29.08.2025 22:46

Борусия Дортмунд привлече нападател от Уулвърхемптън

Португалският нападател Фабио Силва напусна английския футболен клуб Уулвърхемптън Уондърърс и подписа договор с германския Борусия Дортмунд до юни 2030, съобщава агенция ДПА. Трансферът е оценяван на 22.5 милиона евро, но има и допълнителни
26.06.2025 00:23

Минимална победа осигури на Борусия (Дортмунд) първо място в група "F" на Световното клубно първенство по футбол

Борусия (Дортмунд) победи с 1:0 корейския Улсан Хюндай и завърши на върха в група F на Световното клубно първенство. Единственото попадение на стадиона в Синсинати вкара шведският ляв защитник Даниел Свенсон в 36-ата минута. На "Хард Рок стейдиъм" в
15.03.2025 09:28

Лас Палмас измъкна точка срещу Алавес след два късни гола в испанската Ла Лига

Отборът на Лас Палмас стигна до равенството - 2:2 като домакин на Алавес в среща от 28-ия кръг на испанската футболна Ла Лига след два гола в заключителните моменти на двубоя. Лас Палмас е предпоследен, 19-и във временното класиране с 25 точки,

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:35 на 03.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация