Аджерпрес: Втора изследователска кампания Sundanse се провежда в 33-километров участък от румънския сектор на река Дунав.

До 10 септември изследователският кораб Rexdan - най-модерният и най-съвременен в Европа - е на нова интензивна мисия в 33-километров участък от румънския сектор на река Дунав, като част от кампания за измерване, насочена към подобряване и допълване на данните, събрани по време на първата полева мисия, проведена през ноември 2024 г., предаде за БТА румънската агенция Аджерпрес, позовавайки се на съобщение на Националната администрация „Румънски води“ (ANAR).

„Основната цел на мисията е да се съберат комплексни данни за калибрирането и валидирането на хидроложки и седиментни транспортни модели, които са фундаментални за устойчивото управление на река Дунав и връзката ѝ с Черно море. Като част от мисията екипът проведе интензивно вземане на проби от седименти между Турну Мъгуреле и Корабия, от района на активни навигационни канали, пристанища и „горещи точки“, повлияни от антропогенни дейности“, съобщи институцията във „Фейсбук“.

Събраните данни ще бъдат анализирани за замърсители като микропластмаси, тежки метали и различни органични съединения, които са от съществено значение за установяване на здравословното състояние на река Дунав и за разработване на ефективни решения за управление на седиментите.

„Получените резултати ще формират основата за изграждане на подробна батиметрия на сектора, която ще бъде завършена в началото на 2026 г., подкрепяйки целта на проекта за балансиране на екологичната защита, безопасността на корабоплаването и икономическите дейности по река Дунав“, заяви Националната администрация „Румънски води“.

Финансираният от ЕС проект Sundanse се стреми да насърчава устойчиви управленски практики, които възстановяват екологичното здраве и устойчивост на река Дунав, чрез картографиране на критични точки на седиментация, разработване на прогнозни модели за транспорт на седименти и внедряване на преносимо оборудване за анализ на микропластмаси и токсичност в реално време.

Партньори по проекта са Националната администрация „Румънски води“, Университетът на Долен Дунав в Галац (ръководител на проекта), Администрацията по Долен Дунав, Морските изследвания и Виенският университет.

(Новина, избрана от румънската агенция АДЖЕРПРЕС за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)