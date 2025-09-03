Великотърновската фирма "Диферент медия", специализирана във външна и печатна реклама, търси хора с талант и умения, каза за БТА Станислав Стоянов, управител на фирмата.

Това е специализиран бранш, в който по-голямата част от служителите са развивали способностите си чрез практиката, посочи Стоянов. В момента капацитетът от специалисти в малкото предприятие от близо 20 души е запълнен, но разговорите са отворени, посочи Стоянов.

Няколко са позициите, за които се наемат хора. Монтажисти, които трябва да владеят много умения – да работят с електрически инсталации, да запояват диоди, светлодиоди, да разпознават материалите и да ги монтират, да се качват нависоко, да лепят фолиа – една широка палитра от умения, които се придобиват. Тези специалисти имат възможност да развиват наученото, стига да са сръчни и да имат желание за работа, посочи Стоянов.

Другите позиции във фирмата са за оператори по печатащи и режещи машини, които отново минават период на обучение във фирмата, защото самите машини отново са специфични. Специалистите апликатори на фолио са много търсени, защото това е много труден занаят, за който са необходими концентрация и търпение, нещо, което отново се придобива с опит. Графичните дизайнери във фирмата са особено нужни, защото те са специалисти с талант и въображение, владеещи програмите за дизайн и са наясно с най-новите тенденции. Всички тези позиции са част от една верига, без която фирмата не може да функционира, затова всеки човек е ценен и се надяваме трудът му да е оценен както подобава, каза Стоянов.

Той посочи, че работата е приятна и търсена, защото е творческа във всичките звена по веригата. Наученото е трайно и осигурява придобиване на нови умения. Във фирмата вече има хора, които са започнали работа след като са се върнали от чужбина в България, което означава, че заплатите позволяват покриване на покупателната способност и баланс в размера на приходите и разходите, каза Стоянов. Той подчерта, че всички изисквания за достоен труд, определени от трудовото законодателство, включително и бонуси при добре свършена работа и преди празници, се изпълняват.

Фирмата е създадена през 2005 година. От своето основаване, ръководството набляга на дългосрочните инвестиции. В момента се изпълняват два проекта по европейски програми. По програмата за семейни предприятия и творчески индустрии с европейско финансиране, предстои набавяне на ново съвременно оборудване, което ще подпомогне оптимизацията на работния процес. По друг европейски проект ще бъде закупена и инсталирана соларна инсталация за производствената сграда за по-добра енергийната ефективност. Извън европейските проекти всяка година фирмата прави инвестиции за подобряване на сградния фонд и по-качествената работна обстановка.

Станислав Стоянов е завършил специалност "Маркетинг и реклама" в Стопанската академия в Свищов. Магистър е в специалност "Компютърна мултимедия" във Великотърновския университет. Той е художник и също се занимава с графичен дизайн. Според него през последните десет години икономическата обстановката в страната е прилична, без сътресения, което е довело до увеличение на клиентската база, реинвестиране и развитие на предприятието. Влизането в еврозоната ще доведе до нови инвестиции и развитие на бизнеса в страната, прогнозира Стоянов. Той отбеляза, че ако влизането в еврозоната би ощетило бизнеса, всички работодателски организации биха "скочили" срещу въвеждането на еврото, а това не се е случило.