Фотоконкурс на тема „Тутракан в кадър“ обявиха от крайдунавската община с публикация във Фейсбук. Проявата е по случай Световния ден на туризма – 27 септември.

В конкурса могат да участват всички жители гости на Тутракан. Те трябва да изпратят по една авторска снимка по темета на email: okstmd_tn@abv.bg. Тя трябва да е в дигитален формат, като няма да се допускат колажи и изображения с прекомерна компютърна обработка. Към снимките участниците трябва да посочат три имена, възраст и телефонен номер за връзка. Крайният срок за изпращане на кадрите е 18 септември.

Всички одобрени снимки ще бъдат публикувани в албум в страницата на Община Тутракан във Фейсбук. Там от 19 до 26 септември ще бъде проведено гласуване и на база броя на харесванията ще бъдат определени победителите. Най-добрите снимки ще получат награди.