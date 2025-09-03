Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Силистра Александър Леви
Снимка: Община Тутракан
Тутракан,  
03.09.2025 17:50
 (БТА)

Фотоконкурс на тема „Тутракан в кадър“ обявиха от крайдунавската община с публикация във Фейсбук. Проявата е по случай Световния ден на туризма – 27 септември.

В конкурса могат да участват всички жители гости на Тутракан. Те трябва да изпратят по една авторска снимка по темета на email: okstmd_tn@abv.bg. Тя трябва да е в дигитален формат, като няма да се допускат колажи и изображения с прекомерна компютърна обработка. Към снимките участниците трябва да посочат три имена, възраст и телефонен номер за връзка. Крайният срок за изпращане на кадрите е 18 септември.

Всички одобрени снимки ще бъдат публикувани в албум в страницата на Община Тутракан във Фейсбук. Там от 19 до 26 септември ще бъде проведено гласуване и на база броя на харесванията ще бъдат определени победителите. Най-добрите снимки ще получат награди.

