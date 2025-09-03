Подробно търсене

Тази година Международното биенале на стъклото ще отбележи своето пето издание с близо 200 произведения на автори от 50 държави
„Илюзия" - творба на основателя и арт директор на Международното биенале на стъклото Константин Вълчев, лято стъкло 55/30/25, 2010 г. Снимка: Константин Вълчев, личен архив
03.09.2025 17:44
Тази година Международното биенале на стъклото ще отбележи своето пето издание от 18 септември до 30 ноември 2025 г. в Националната галерия/Квадрат 500. В него ще бъдат показани близо 200 произведения от автори от 50 държави, затвърждавайки ролята на биеналето като водеща платформа за съвременно изкуство от стъкло в България и по света, съобщава за БТА основателят и арт директор Константин Вълчев.

От основаването си през 2017 г. биеналето привлича все повече художници и публика, превръщайки се във форум за обмен на идеи и културни срещи. Под мотото „Заедно“, тази година в „Квадрат 500“ на Националната галерия ще бъде представена впечатляваща селекция, обединяваща утвърдени и изгряващи имена, различни поколения и разнообразие от техники, посочват организаторите.

Сред акцентите в изложбата са произведения на Вацлав Циглер от Чехия – една от най-влиятелните фигури в развитието на оптичното стъкло и концептуалната скулптура; творба от издухано стъкло на световноизвестния Дейл Чихули (САЩ); ваза с апликирани елементи с митологична символика на муранския майстор Лучо Бубако (Италия); и пространствено-аналитична работа на художника и архитект Хан де Клайвер (Нидерландия).

Тазгодишното издание включва няколко ключови сътрудничества, сред които френско-българската резиденция на художниците Клара Риво и Пламен Кондов, проведена в CIRVA – Марсилия, Нов български университет и Националната художествена академия; гостуващата изложба на Академията за изкуство и дизайн „Еугениуш Геперт“ във Вроцлав; както и участието на финалисти от Световната купа по студена обработка на стъкло в Светла над Сазава.

