Уолстрийт бележи възход след съдебната победа на „Гугъл“

Нюйоркската фондова борса закри вчерашната си сесия с повишение на котировките, възползвайки се от силното представяне на технологичния сектор след съдебната победа на „Гугъл“ (Google) по повод браузъра „Хром“ (Chrome), съобщи АФП.

Технологично ориентираният индекс Nasdaq се увеличи с 1,02%, а широкият индекс S&P 500 прибави 0,51%. Само Dow Jones остана близо до равновесие (-0,06%).

„След начало на септември, белязано от предпазливост [...] новините около „Гугъл“ оказаха положителен ефект, тъй като „Алфабет“ (неговата компания майка – бел. ред.) тежи значително“ върху американския пазар, коментира за АФП Анджело Куркафас от компанията за финансови услуги "Едуард Джоунс".

С решение на съд във Вашингтон „Гугъл“ се размина със задължението да се раздели със своя уеб браузър, поисквано от американското правителство.

Това историческо решение следва предходно, постановено през август 2024 г., с което „Гугъл“ бе признат за виновен, че незаконно е поддържалал монопола си в онлайн търсенето чрез ексклузивни договори за дистрибуция за милиарди долари годишно.

В резултат акциите на „Алфабет“ скочиха с 9,14% до 230,66 долара.

„Гугъл“ получи вчера рекордна глоба от 325 милиона евро, наложена от френската комисия за защита на личните данни (CNIL) за нарушения в областта на рекламите и бисквитките.