Новото попълнение Мартино направи първа тренировка с ЦСКА

Новото попълнение на ЦСКА Анхело Мартино проведе първа тренировка с отбора. Аржентинският ляв бек се присъедини към заниманията на "червените" в Банско, където тимът е на лагер по време на паузата за националните отбори.

"Вече съм тук и нямам търпение да ви видя на стадиона. Само ЦСКА", бяха първите думи на Мартино към феновете на тима.

Аржентинецът ще замени на левия фланг на защитата люксембургския национал Мика Пинто, чийто договор бе разтрогнат по взаимно съгласие.