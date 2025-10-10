Съдът излезе на съвещание по мярката за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев

site.btaСъдът излезе на съвещание по мярката за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев
Тричленният състав на Софийски градски съд излезе на съвещание, за да заседава по мярката за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев. Той е обвинен по разследване за корупция и участие в организирана престъпна група.
От прокуратурата представиха пред съда нови разпити - на Ивелин и Николай Иванови и анонимен свидетел, който е бил разпитан вчера. Адвокат Николай Владимиров посочи, че те трябва да са вече част от разследването и не са нови. Единствено разпитът на свидетеля със скрита самоличност е ново доказателство. Съдът обаче посочи, че нито един от разпитите не е бил приобщен към материалите по делото до момента.
В пледоарията си адвокат Владимиров посочи, че въпреки че няколко съдебни състава са се произнесли, че показанията на свидетелката Пламенка Димитрова са коректни и последователни, той не смята, че са такива, а точно обратното. Адвокатът се аргументира с движението на предишните обществени поръчки, които Димитрова е печелила и че не изглеждат легитимни.
Адвокатът каза също, че щом миналата седмица съдът е преценил, че няма опасност общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов да извършат друго престъпление и ги е пуснал под домашен арест, то същото трябва да следва и за Коцев, тъй като обвинението им е едно и също. Владимиров допълни, че не е в битието на подзащитния му да извърши престъпление и това се потвърждава от факта, че в него са повярвали жителите на третия най-голям град и са го избрали за кмет.
Адвокатът призова съда за мярка "домашен арест" и добави, че няма опасност Коцев да се укрие, тъй като има постоянен адрес.
Прокурор Виолета Станчева посочи, че поради липсата на нови доказателства не се е появила причина за измяна на мярката. Тя се мотивира с разпита на Пламенка Димитрова. Според Станчева рискът за извършване на друго престъпление от Коцев е много висок поради естеството на обвинението, което му е повдигнато и броят на хората, въвлечени в него. Прокурор Ангел Кънев коментира разпитите на Ивелин и Николай Иванови, като каза, че са идентични, говорят за една и съща престъпна схема, чрез която по един и същ начин са се искали пари. Прокурорът допълни, че защитеният свидетел е предпочел да запази самоличността си неизвестна, защото се е страхувал за живота си от Коцев.
Кънев каза също, че няма опасност обвиняемият да се укрие, но по никакъв начин не е разколебано обоснованото предположение, че Коцев е извършил престъпления, за които е обвинен. Прокурорът заяви също, че освен това всяка по-лека мярка ще даде възможност на Коцев да реализира "властническите си възможности" и да извърши друго престъпление. Би имал и достъп до архивите на Общината, като така може да попречи на събирането на доказателства.
Благомир Коцев помоли за по-лека мярка, за да може да се вижда семейството си. Той допълни, че все още не разбира причината да бъде в тази ситуация.
