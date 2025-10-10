Подробно търсене

С изложба на участниците закриха Международния пленер по живопис „Плевен 2025“

Кореспондент на БТА в Плевен Юрий Конов
С изложба на участниците закриха Международния пленер по живопис „Плевен 2025“
С изложба на участниците закриха Международния пленер по живопис „Плевен 2025“
Участниците в пленера и организаторите се снимаха за спомен. Снимка: Кореспондент на БТА в Плевен Юрий Конов
Плевен,  
10.10.2025 21:24
 (БТА)

С изложба на участниците закриха третото издание на Международния пленер по живопис „Плевен 2025“. Тя е подредена в камерната зала на художествена галерия „Илия Бешков“ в града.

За дните на пленера участниците трябваше да нарисуват по две картини – първата срещу хонорар, а втората да остане като дарение за фонда на ХГ „Илия Бешков“. Някой от тях успяха да сътворят и повече.

Изложбата откри директорът на галерията д-р Цвета Евлогиева-Кацарова. Тя изрази своята радост да покажат резултата от пленера, който, според нея, има надграждане от предишния и тазгодишното му издание е най-силното.

Поздрав към участниците отправиха заместник-кметът на община Плевен Елина Димитрова и председателят на представителството на Съюза на българските художници в Плевен и на дружеството на плевенските художници Николай Неделчев - Кокала.

Димитрова каза, че Международният пленер се е превърнал в празник на изобразителното изкуство и в място, където творците могат да  споделят идеи и новаторство. Тя им благодари и за това, че с техните произведения ще бъде обогатен фондът на галерията.

Николай Неделчев – Кокала се обърна към участниците и гостите с думите, че моментът е прекрасен за всички, защото камерната зала е озарена от нови цветове от картините, сътворени с вдъхновение през последните дни.

Художничката и преподавател във Второ средно училище „Професор Никола Маринов“ в Търговище Татяна Панайотова каза за БТА след края на пленера, че той е накарал участниците в него да се почувстват специални. Доволна е от организацията и от страничната програма, която организаторите са им осигурили. Тя се е впечатлила от това, което Плевен им е представил като колекциите на Светлин Русев и на галерия „Илия Бешков“. Под въздействието на мястото са успели, въпреки лошото време, да направят продукцията, която показват. Самата тя е нарисувала пейзаж от язовирите в парк „Кайлъка“ с поглед през увивните растения около едно дърво и езерото с часовниковата кула. Смята, че са се получили интересни и свежи картини.

Участниците, които са от България, Сърбия и Румъния, получиха подаръци от организаторите.

 

/ТНП/

Списание ЛИК

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

06.10.2025 17:07

Третото издание на Международния пленер по живопис „Плевен 2025“ събра десет майстори на четката

Десет майстори на четката творят в третото издание на Международния пленер по живопис „Плевен 2025“. Те бяха представени на журналисти от началника на отдел „Култура и туризъм“ в Община Плевен Анелия Дечева в залата на художествена галерия „Илия Бешков“.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:39 на 10.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация