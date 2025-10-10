С изложба на участниците закриха Международния пленер по живопис „Плевен 2025“

С изложба на участниците закриха третото издание на Международния пленер по живопис „Плевен 2025“. Тя е подредена в камерната зала на художествена галерия „Илия Бешков“ в града.

За дните на пленера участниците трябваше да нарисуват по две картини – първата срещу хонорар, а втората да остане като дарение за фонда на ХГ „Илия Бешков“. Някой от тях успяха да сътворят и повече.

Изложбата откри директорът на галерията д-р Цвета Евлогиева-Кацарова. Тя изрази своята радост да покажат резултата от пленера, който, според нея, има надграждане от предишния и тазгодишното му издание е най-силното.

Поздрав към участниците отправиха заместник-кметът на община Плевен Елина Димитрова и председателят на представителството на Съюза на българските художници в Плевен и на дружеството на плевенските художници Николай Неделчев - Кокала.

Димитрова каза, че Международният пленер се е превърнал в празник на изобразителното изкуство и в място, където творците могат да споделят идеи и новаторство. Тя им благодари и за това, че с техните произведения ще бъде обогатен фондът на галерията.

Николай Неделчев – Кокала се обърна към участниците и гостите с думите, че моментът е прекрасен за всички, защото камерната зала е озарена от нови цветове от картините, сътворени с вдъхновение през последните дни.

Художничката и преподавател във Второ средно училище „Професор Никола Маринов“ в Търговище Татяна Панайотова каза за БТА след края на пленера, че той е накарал участниците в него да се почувстват специални. Доволна е от организацията и от страничната програма, която организаторите са им осигурили. Тя се е впечатлила от това, което Плевен им е представил като колекциите на Светлин Русев и на галерия „Илия Бешков“. Под въздействието на мястото са успели, въпреки лошото време, да направят продукцията, която показват. Самата тя е нарисувала пейзаж от язовирите в парк „Кайлъка“ с поглед през увивните растения около едно дърво и езерото с часовниковата кула. Смята, че са се получили интересни и свежи картини.

Участниците, които са от България, Сърбия и Румъния, получиха подаръци от организаторите.