Рибният фестивал "Есенни пасажи" и Балканско първенство по ветроходство ще се проведат успоредно в средата на октомври в Несебър

От 16 до 19 октомври в Несебър ще се проведат две събития – дванадесетото издание на Рибния фестивал „Есенни пасажи“ и 53-ото Балканско първенство по ветроходство. Домакин на проявите е Старият град, съобщиха от пресцентъра на градската администрация.

Фестивалът „Есенни пасажи – Несебър 2025“ включва кулинарни демонстрации, концерти, детски анимации и прожекции на филми. Шеф готвачите Дико Томчев и Ивайло Петков ще представят рибни рецепти и ще организират дегустации.

Официалното откриване на фестивала и стартът на Балканското първенство по ветроходство са на 17 октомври от 17:00 часа. В същата вечер е предвиден концерт на Братя Аргирови, както и участия на Детски танцов състав при Народно читалище „Яна Лъскова 1905“ и Общински детски комплекс – Несебър.

На 18 октомври програмата включва демонстрации по кулинария, детско състезание, театрална постановка на Държавен куклен театър – Бургас и концерт на гръцките изпълнители Сакис Верос и София Данези.

На 19 октомври ще бъдат обявени резултатите и наградени победителите от Балканското първенство по ветроходство. Заключителната част на програмата е концерт на Марияна, Самуел и бенд.

Подробна информация и пълната програма са публикувани на интернет страницата на Община Несебър.