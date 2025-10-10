ПАП: Полският президент участва в разговорите в рамките на групата "Арайолуш" по въпроса за глобалните предизвикателства

Полският президент Карол Навроцки взе участие по време на държавното си посещение в Естония в разговорите на групата "Арайолуш“ относно ситуацията в Близкия изток, изкуствения интелект и ролята на ООН, съобщи външнополитическият му съветник, предаде Полската агенция по печата (ПАП).

Разговорите се проведоха в естонската столица Талин в петък, а Марчин Пшидач заяви, че Навроцки е имал активна роля в тях.

"Това е много оживена дискусия за това какво ни очаква в контекста на ситуацията в Близкия изток“, каза Пшидач пред репортери, докато срещата все още беше в ход, визирайки споразумението за прекратяване на огъня в Газа, което влезе в сила по-рано в петък.

Ролята на ООН също бе основна тема, като участниците обсъдиха дали организацията изпълнява задълженията си и дали е адекватно подготвена да се справи със сериозни въпроси като войната в Газа, предвид ограничения ѝ капацитет за действие.

Участниците обсъдиха и изкуствения интелект, а Пшидач заяви, че всички присъстващи са съгласни, че изкуственият интелект трябва да остане под човешки контрол. Освен това лидерите не успяха да определят с категоричност дали изкуственият интелект е изцяло полезен или изцяло вреден.

"...Но, разбира се, съществува риск новата технология да представлява заплаха в бъдеще и да бъде използвана с злонамерено, особено от недоброжелателни личности или от авторитарни държави“, добави той.

Групата "Арайолуш“ е основана през 2003 г. по инициатива на тогавашния португалски президент Жоржи Сампайо. Името произлиза от града в Португалия, където се е състояла първата среща на президентите на Полша, Австрия, Финландия, Германия, Латвия, Португалия, Унгария и Италия. Впоследствие към групата се присъединиха Словения, Хърватия, Естония и България, последвани от Малта и Гърция.

