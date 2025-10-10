Жители на "Бояна" се обявиха против нерегламентирани действия в района на Боянското блато в квартала. Протестът беше организиран от гражданска група ,,Защита на Боянското блато“ и завърши с кратка разходка с крайна точка блатото.

На терен от около седем декара, който представлява естествен воден регулатор и дом на над 130 вида птици, започна разчистване на растителността с тежка техника, в разгара на миграционния сезон, а блатото обитават 17 вида застрашени прици, заявиха от групата.

Имахме среща с кмета и неговата позицията на кмета е, че той не желае да се застроява върху площта на блатото, заявиха организаторите.

На събитието присъства и Леонид Тодоров от Софийски университет ,,Св. Климент Охридски", който обясни, че ако се построят сгради и няма блато, няма да има какво да освобождава водите по бавен начин и така ще се случват повече наводнения.

Организаторите на протеста настояват за пълен одит на устройствените планове и мораториум върху ново строителство в рискови зони, каквато се явява и Боянското блато, за преустановяване на строителните дейности и изясняване на законността им, предвид че са в района на воден обект с официално неизяснени граници и за пълна проверка на документите за разрешение за строеж. Те допълниха, че Боянско блато като воден обект не е отбелязано в кадастъра и очакват реакция от институциите.

Застрояването на Боянското блато не само унищожава неговото биоразнообразие, но и увеличава риска от тежки наводнения в кварталите "Бояна", "Павлово", "Карпузица", "Манастирски ливади" и "Княжево", посочиха организаторите.

Блатото е признато за воден обект, но няма институция, която има правомощия да определи какви точно са границите му, заявяват от ,,Защита на Боянското блато". През 2023 г. Басейнова дирекция „Дунавски район“ издаде заповед, с която определи границите на блатото като воден обект. Собствениците на имоти обжалваха, а през февруари 2025 г. Върховният административен съд отмени заповедта с мотива, че дирекцията няма компетентност да обявява граници на водни обекти, които не са публична държавна собственост, посочиха организаторите.

Протестиращите скандираха ,,Боянското блато е нашето злато". Протестът завърши мирно.