Пет профила на съня определиха учени от Монреал

Ново проучване показва, че цялостният модел на съня ни може да допринася за нашето настроение, функционирането на мозъка и на здравето в дългосрочна перспектива, пише ЮПИ.

Учени от Университета „Конкордия“ в Монреал определят пет отделни профила на съня, които могат да обяснят защо едни хора се чувстват отпочинали, а други се борят с умора, трудно се съсредоточават или преживяват емоционални възходи и спадове.

Резултатите, публикувани в списание PLOS Biology, показват, че тези „биопсихосоциални профили на съня“ са съчетание от биологични, ментални и фактори от околната среда - от стреса и емоциите до комфорта в спалнята, като всички те засягат съня ни“.

„Хората трябва да се отнасят сериозно към съня“, казва пред Ен Би Си съавторът на проучването Валерия Кебетс, мениджър в Института за приложен изкуствен интелект на „Конкордия“. „Той засяга всичко, свързано с ежедневното ни функциониране“, добавя тя.

Учените определят пет профила на съня:

1. Лош сън и ментално здраве. Хората в тази група съобщават за лошо качество на съня и високи нива на стрес, страх и гняв. При тях има по-голям риск от тревожност и депресия.

2. Устойчивост на съня. Тези хора са с лошо ментално здраве или имат проблеми с вниманието, но казват, че спят добре, което предполага „неправилно възприемане на съня“ или това, че те не знаят или подценяват проблемите си със съня, казват учените.

3. Средства за сън и общителност. Тази група използва помощни средства, за да заспи, но също съобщава, че получава силна социална подкрепа и по-малко усещане за отхвърляне. Но тези хора показват по-ниска емоционална осъзнатост и по-слаба памет.

4. Продължителност на съня и когнитивност. Хора, които спят по-малко от шест-седем часа на нощ показват по-ниски резултати при тестове, измерващи способността им да решават проблеми и да се справят с емоциите си. При тях има по-високо ниво на агресия и раздразнителност.

5. Нарушения на съня и ментално здраве. При хора с проблеми като често събуждане, болки или температурен дисбаланс, има по-високи нива на тревожност, употреба на субстанции и лошо конгитивно представяне.

В хода на проучването са били анализирани данни от 770 здрави хора между 22 и 36-годишна възраст с използване на ядрено-магнитен резонанс и въпросници, свързани със съня, начина на живот и настроението.

Според експерти тези профили могат да помогнат на лекарите да адаптират методи за лечение при безсъние.

Експерти казват, че проучването потвърждава важността на добрия сън за менталното и психическото здраве.

„Сънят е по-комплексна материя, отколкото времето, което прекарвате в леглото си“, казва д-р Рафаел Пелайо, специалист по съня в Станфордския университет. „Ако мога да подобря съня ви, това ще има добри ефекти върху цялостното ви здраве - не само менталното, но и физическото“, добавя д-р Пелайо.