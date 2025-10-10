МИНА: Черна гора ще емитира държавни облигации за гражданите на 3 ноември

Министърът на финансите на Черна гора Новица Вукович обяви, че страната ще емитира държавни облигации за гражданите на 3 ноември на обща стойност 50 милиона евро. Това предаде за БТА черногорската агенция МИНА.

Според Вукович емисията, първата от този род, е важен момент за черногорската икономика, както и за всеки, който обмисля безопасен и отговорен начини за спестяване на пари.

„За първи път всеки гражданин на Черна гора има възможност да инвестира директно в страната си, в нейната стабилност, бъдеще и финансова сигурност“, каза Вукович на пресконференция.

Той обясни, че лихвеният процент за двугодишен период е 3,75%, а минималната инвестиция е 500 евро. Емисията на облигации ще продължи до 15 ноември.

„Планираната емисия е за общо 50 милиона евро, но допускаме по-високо търсене, което би могло да я увеличи до 100 милиона евро“, каза Вукович.

