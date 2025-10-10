Съдът остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев

Софийският градски съд остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев. Решението подлежи на обжалване. Коцев е обвинен по разследване за корупция и участие в организирана престъпна група.

В мотивите си председателят на съдебния състав посочи, че Коцев продължава да е кмет на Варна и на този си пост разполага с голям ресурс и може да повлияе на неразпитаните свидетели.

Съдът отказа да коментира обоснованото предположение дали Коцев е извършил престъпленията, за които е обвинен, за да запази неприкосновеността си, но потвърди, че има, което идва от разпитите на свидетелите по делото. Съдът допълни, че вторият разпит на Диан Иванов, проведен на 2 октомври, в който той е казал, че при първоначалния разпит му е бил оказан натиск да свидетелства срещу Коцев, е още твърде рано да се приеме, че е абсолютна истина. Също така съдът посочи, че по разследването се работи интензивно и с темпо.

В пледоарията си адвокат Николай Владимиров, защитник на Коцев, каза също, че щом миналата седмица съдът е преценил, че няма опасност общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов да извършат друго престъпление и ги е пуснал под домашен арест, то същото трябва да следва и за Коцев, тъй като обвинението им е едно и също. Владимиров допълни, че не е в битието на подзащитния му да извърши престъпление и това се потвърждава от факта, че в него са повярвали жителите на третия най-голям град и са го избрали за кмет.

Според прокурор Виолета Станчева поради липсата на нови доказателства не се е появила причина за измяна на мярката. Тя се мотивира с разпита на свидетелката Пламенка Димитрова. Според Станчева рискът за извършване на друго престъпление от Коцев е много висок поради естеството на обвинението, което му е повдигнато и броят на хората, въвлечени в него. Прокурор Ангел Кънев коментира разпитите на Ивелин и Николай Иванови, като каза, че са идентични, говорят за една и съща престъпна схема, чрез която по един и същ начин са се искали пари.

Екипът от наблюдаващи прокурори ще направи преценка дали да поиска отстраняването на Коцев като кмет. Има тактика на разследването, каза прокурор Кънев пред медиите след заседанието в отговор на въпрос защо прокуратурата не иска отстраняването на Коцев от кметския пост, след като пореден състав го оставя в ареста с аргумента, че е кмет и може да извърши друго престъпление. Кънев допълни, че няма срок да се поиска отстраняването.

По отношение на анонимния свидетел са поискани пари повече от два пъти, от различни хора. Това е станало в края на 2024 г., посочи прокурорът.

Той обясни, че съдебните мерки се взимат индивидуално за всеки обвиняем, без значение, че са в обща група. Това е причината преди дни Апелативният съд в София да освободи общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, а СГС да остави Коцев в ареста.

Каквито са основанията за задържането на общинските съветници, такива са и за Коцев, тъй като доказателства и обвинението са едни и същи, обясни адвокат Владимиров пред медиите. Той риторично попита как под домашен арест ще отидеш в архивите на общината.

Анонимният свидетел е привикан по спешност около 14:00 ч. в Комисията за противодействие на корупцията в София. Той не твърди, че е дал подкуп, а само, че му е поискан, каза още адвокат Владимиров и допълни, че според свидетеля парите не са поискани от Коцев.