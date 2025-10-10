България се нуждае повече от всякога от стабилност и сигурност, каза премиерът Росен Желязков пред ГЕРБ-Варна. “Това разбиране се споделя от всички - и от мандатоносителя ГЕРБ, и от коалиционните ни партньори, и от министрите. Всички заедно споделяме отговорност и всякакви опити да бъде омаловажавана тежестта на някой от нас са безсмислени”, подчерта Желязков, цитиран от пресцентъра на партията. По думите му важните решения в държавата се вземат в парламента и то с голямо съгласие.

Росен Желязков е отбелязал, че мнозинството е създадено трудно и се поддържа с много компромиси, защото партиите в коалицията са различни. “Обединени сме обаче от разбирането, че страната ни не може повече да бъде хвърляна в спирала от избори, която води до нестабилност във всички обществено-политически сфери”, коментира още той. Когато няма стабилно управление, всички процеси в държавата спират, а това се отразява върху живота на цялото ни общество, е посочил министър-председателят и е дал пример със спирането на строежа на АМ “Хемус”, "която закъснява с години и вече струва с повече от 2 пъти по-скъпо след четиригодишното безвремие".

Правителството работи по изпълнението на всички национални приоритети, заложени в управленската програма. Стабилността на икономиката и финансите, влизането в Еврозона и повишаването на доходите на хората са сред водещите ни задачи. Няма да се поддадем на провокации, въпреки опитите на опозицията да ни атакува с различни пропагандни скандали и фалшификати, допълнил премиерът.

Той е опровергал твърденията на опозицията, че през последната година политиката на правителството води до обедняване на хората. От началото на 2025 г. правителството е изплатило за заплати, пенсии и социални плащания с 3,7 млрд. лв. повече спрямо 2024 г. , посочил премиерът. “Средната работна заплата в страната е нараснала с 11,6%, а минималната – с 15,4%, което значително изпреварва инфлацията от 3,6%”, каза още Желязков.

Росен Желязков е коментирал и темата с влизането в еврозоната. “Решението за членството ни е национална цел и коалицията стои зад него. Въпреки трудностите с политическата пропаганда на противниците на еврото, следващите 2 месеца ние трябва да сме още по-сплотени”, заяви той. Премиерът е допълнил, че правителството няма да допусне спекулативно повишаване на цените, а смяната на валутата ще стане по всички правила и в интерес на хората.

През септември премиерът участва в регионалната академия Младежи-ГЕРБ в Кюстендил.