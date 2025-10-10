Финалът на една книга трябва да остави нещо в сърцето на читателя, каза писателят Захари Карабашлиев на среща в Плевен

Финалът на една книга е особено важен. Той трябва да вълнува, да остави нещо в сърцето на читателя, което не е било там в началото. Всъщност цялата книга трябва да води към финала. Това е моето усещане за литература. Така съм обичал да чета на времето, така обичам да чета и сега, и така ми се иска да пиша. Това каза тази вечер при своята първа среща с читатели в Плевен писателят Захари Карабашлиев. Той гостува в Регионална библиотека „Христо Смирненски“, за да представи последния си роман „Рана“, но и да разговаря с плевенчани, изкушени от писаното слово.

Още в началото на разговора Карабашлиев прикани дошлите на срещата плевенчани да бъдат активни със свои въпроси, тъй като самият той смята, че не е необходимо да чете откъси от романа.

"Четенето е едно интимно занимание, което е много хубаво да го правиш, когато си сам, вечер преди да заспиш или в комфорта на самотата си. Да използваме времето в разговор между нас", каза авторът на „Рана“.

Той допълни, че по време на срещите му с читатели се получават невероятни разговори. "Има много, което можем да научим едни от други, много, което можем да споделим и да излезем по-добри от една среща, от момента в който сме прекрачили прага, в случая на библиотеката", каза Карабашлиев.

По време на разговора бяха поставени темите за колективната памет, за историята – как я учат децата и стига ли тя до тях, достатъчно ли се преподават българските автори в часовете по литература, какво е патриотизъм и как го разбираме днес.

Директорът на библиотека Оксана Цветанова благодари на Карабашлиев за „тази вдъхновяваща вечер“. "Вярвам, че всеки един от вас тази вечер е преживял един от онези мигове, в които е поел дъх и е въздъхнал от удоволствие", обърна се тя към читателите.

"Тази среща показа, че литературата не са истории и думи, написани върху хартия. Литературата е послание, комуникация, мостове между поколенията и дори между нашите вътрешни светове", подчерта Цветанова. Тя подари на Карабашлиев плакет на библиотеката и книги на историческа тематика.

На финала на срещата Захари Карабашлиев отдели време за автографи и лични разговори с читателите на неговите романи.