Двудневен "Фестивал за улични огнени спектакли 6Fest 2025" започна в Ямбол

С три последователни спектакъла тази вечер в Ямбол беше дадено началото на двудневния „Фестивал за улични огнени спектакли 6Fest 2025”. Визуални ефекти, мистична музика и майсторско боравене с огнени факли приковаха вниманието на публиката на централната пешеходна улица „Георги С. Раковски” пред сградата на пощата в града.

Първи пред насъбралото се множество се представиха изпълнителите от група „Inferno Saga“ (София) със спектакъла „Ритуалът на трите пламъка“. Веднага след тях излязоха артистите от формация „Agnon Collective“ (София) с огненото представление „Самодива”. Финалът на вечерта беше с „Изкушение“ на групата „Повелители на Мечти“ (Стара Загора).

Утре фестивалната програма продължава с парад на „Театър на огъня и сенките Fireter“ (София). Артистите ще дефилират от входа на градския парк по улиците „Цар Освободител” и „Г. С. Раковски”. Пред сградата на Община Ямбол те ще представят огнено-акробатичния спектакъл „Драгониус“. Огнено-театралният маратон ще продължи с пърформанса „Agnon Collective“ на формация „Медитиращите“. Атрактивно шоу с участието на публиката ще представи Тихомир Димитров. Неговият моноспектакъл „On Fire” ще даде завършек на двудневния фест.

Фестивалът за улични изкуства 6Fest избра да представи новия си формат, посветен на огненото изкуство, в два български града. Сцена на огнените спектакли вчера беше площадното пространство при Братската могила в Пловдив.

Фестивалното издание се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата, Община Ямбол и Община Пловдив – Район Западен. Входът за всички събития е свободен.